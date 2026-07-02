Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk'ın SpaceX hisseleri yüzde 6,2'lik düşüş kaydetti. Böylelikle Musk'ın serveti 59 milyar dolar azalarak 994,1 milyar dolara geriledi. Fakat Musk hala dünyanın en zengin kişisi unvanını korumaya devam ediyor.

Elon Musk'ı dünyanın ilk triyoneri yapan SpaceX hisselerindeki yükseliş sonrasında, hisselerde yaşanan geri çekilme dikkat çekti. Şirket hisseleri, 1 Temmuz Çarşamba günü öğleden sonraki işlemlerde yüzde 6,2 değer kaybederek önceki üç işlem seansında kaydedilen yaklaşık yüzde 12'lik yükselişin bir bölümü geri çekildi.

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SERVETİ 59 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Hisselerdeki düşüşün ardından Elon Musk'ın serveti de önemli ölçüde azaldı. Musk'ın net serveti 59 milyar dolar gerileyerek 994,1 milyar dolara düştü. Musk'ın portföyünde 4,8 milyar dolarlık SpaceX hissesinin yanı sıra, hisse başına 8,40 dolarlık kullanım fiyatına sahip 350 milyon hisse opsiyonu bulunuyor.

Musk Trilyoner statüsünü kaybetti ama hala dünyanın en zengin kişisi!

BUNA RAĞMEN LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Servetindeki düşüşe rağmen Elon Musk, 994,1 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en zengin kişisi unvanını koruyor. Musk'ı, 292,7 milyar dolarlık servetiyle Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page ve 270 milyar dolarlık serveti bulunan Sergey Brin takip ediyor.

Musk Trilyoner statüsünü kaybetti ama hala dünyanın en zengin kişisi!

ANALİSTLER OLUMLU GÖRÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Wedbush Securities analisti Dan Ives, çarşamba günü yaşanan değer kaybına rağmen SpaceX'i "teknoloji piyasasındaki en farklılaşmış varlıklardan biri" olarak değerlendirdi. Wedbush Securities, şirket hisseleri için 190 dolarlık hedef fiyat belirlerken, Ives, Elon Musk'ın şirketinin bağlantı hizmetleri, roket fırlatma faaliyetleri ve yapay zeka altyapısı alanlarında büyük ölçekli bir teknoloji şirketine dönüşmek için güçlü bir konumda bulunduğunu kaydetti.

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