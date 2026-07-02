ABD merkezli telefon devinden Apple tutkunlarına müjdeli haber. Şirket 2026'nın ikinci yarısı ile 2027'nin ilk yarısı arasındaki dönemde en az beş yeni iPhone modelini piyasaya sunmayı hedefliyor.

Küresel akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından biri olan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın ürün yelpazesini genişletmeye hazırlandığı öne sürüldü. Nikkei Asia'nın haberine göre şirket, 2026'nın ikinci yarısı ile 2027'nin ilk yarısı arasında en az beş yeni iPhone modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

YENİ MODELLER ARASINDA KATLANABİLİR iPHONE DA VAR

Habere göre Apple'ın tanıtacağı yeni modeller arasında uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone da bulunuyor. Son yıllarda Samsung, Huawei ve diğer üreticilerle birlikte yaygınlaşan katlanabilir telefon segmentine bugüne kadar giriş yapmayan Apple'ın, bu hamleyle rekabette daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Artan çip maliyetleri ve küresel akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle Apple'ın ürün yelpazesini genişleterek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Appledan dev hamle! En az 5 yeni iPhone modeli yolda

5 YENİ MODEL İDDİASI HİSSELERİ YÜKSELTTİ

Apple'ın beş yeni model tanıtacağı yönündeki haberlerin ardından şirketin hisseleri işlem gününde yüzde 1,7'nin üzerinde değer kazandı. Şirketin daha önce 7 ila 8 milyon adetlik üretim planı üzerinde çalıştığı öne sürülürken, son iddialara göre tedarikçilerinden bu yıl yaklaşık 10 milyon adet katlanabilir iPhone üretimine hazırlanmaları istendi.

Apple'ın bugüne kadar katlanabilir telefon pazarında yer almamış olması nedeniyle, yeni modelin üst segmentte Samsung ve Huawei gibi rakiplerle rekabet etmesi bekleniyor. Şirketin sadık kullanıcı kitlesinin de katlanabilir iPhone modelini şimdiden merakla beklediği ifade ediliyor.

Appledan dev hamle! En az 5 yeni iPhone modeli yolda

ÇİNLİ ÜRETİCİLER EN BÜYÜK RAKİP

Katlanabilir telefon pazarında özellikle Çinli üreticiler önemli bir konumda bulunuyor. Samsung'un yanı sıra Huawei, Honor, Xiaomi ve Oppo gibi markalar da ürün portföylerini genişleterek bu segmentteki rekabeti artırıyor.

Apple henüz katlanabilir telefonunu tanıtmamış olsa da, cihazın premium fiyat segmentinde konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Şirketin yeni modellerle hem donanım satışlarını artırmayı hem de kullanıcılarını kendi ekosistemi içinde tutmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Appledan dev hamle! En az 5 yeni iPhone modeli yolda

KATLANABİLİR TELEFONLARIN ÜRETİM MALİYETİ DAHA YÜKSEK

Katlanabilir telefonların üretim maliyeti, geleneksel akıllı telefonlara göre daha yüksek seviyede bulunuyor. Katlanabilir ekran, menteşe sistemi ve dayanıklı kasa gibi bileşenler daha karmaşık üretim süreçleri gerektiriyor. Bu nedenle Apple'ın yaklaşık 10 milyon adetlik üretim hazırlığının tedarik zinciri üzerinde kapasite ve kalite kontrol açısından ek baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

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