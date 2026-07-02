Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 yıl sonra yeniden incelenen Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına ilişkin açıklama yaptı. 190 klasör ile 1 karton kutudan oluşan soruşturmaya ilişkin arşiv Ankara'ya ulaştırıldı. Başsavcılık “Ucu nereye dokunursa dokunsun üstüne gideceğiz. Bu işin arkasında kim varsa ortaya çıkaracağız. Her ihtimali ayrı ayrı değerlendireceğiz” dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişi ile birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra yeniden raftan inmişti.

190 klasörlük arşiv Ankara’da! Başsavcılıktan Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması: Arkasında kim varsa ortaya çıkaracağız

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. Olayın daha önce hiç soruşturulmamış gibi ele alınacağını belirten Başsavcılık, tüm ihtimallerin titizlikle inceleneceğini belirtti.

Muhsin Yazıcıoğlu

“ARKASINDA KİM VARSA ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Başsavcılık, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

Bu işin arkasında kim varsa ortaya çıkaracağız. Olaya sıfır bir gözle, en başından itibaren daha önce hiç soruşturma yapılmamış gibi detaylı ve titiz soruşturma yürüteceğiz. Her ihtimali ayrı ayrı değerlendireceğiz. Ucu nereye dokunursa dokunsun üstüne gideceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın kararlı tutumu burada çok önemli. O yüzden hiçbir şekilde karşımıza kim çıkarsa çıksın makamına, mevkisine bakılmaksızın gereğini yapacağız.

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190 KLASÖRLÜK ARŞİV ANKARA’DA

Öte yandan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin arşiv de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Resmi teslim-tesellüm tutanağıyla Ankara'ya ulaştırılan arşivin, 20 bez torba içerisinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluştuğu belirtildi.

190 klasörlük arşiv Ankara’da! Başsavcılıktan Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması: Arkasında kim varsa ortaya çıkaracağız

NELER OLMUŞTU?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dâhil altı kişinin naaşı arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz köyleri arasındaki Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.

190 klasörlük arşiv Ankara’da! Başsavcılıktan Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması: Arkasında kim varsa ortaya çıkaracağız

28 Mart 2009 tarihi ve saat 14.10'da BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve beraberindekilerin öldüğünü açıkladı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi ölümünden altı gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camii'nde düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından memleketi Sivas'ta birçok parka ve caddeye ismi verildi. Anadolu'nun birçok yerinde park, cadde ve vakıflara Muhsin Yazıcıoğlu ismi verildi.

190 klasörlük arşiv Ankara’da! Başsavcılıktan Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması: Arkasında kim varsa ortaya çıkaracağız

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