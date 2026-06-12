Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Yazıcıoğlu dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden soruşturulacak

2009'DA HELİKOPTERİ DÜŞMÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu, Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden soruşturulacak

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