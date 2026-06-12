İhlas Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden soruşturulacak
Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.
Yazıcıoğlu dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
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