Altın piyasasında temmuz ayının ikinci gününde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Küresel piyasalarda ONS altının yeniden 4 bin dolar seviyesşinin üzerine çıkmasıyla birlikte iç piyasada gram altın da yükselişini sürdürdü. Düğün sezonunun etkisiyle fiziki altına olan talep devam ederken, yatırımcılar hem güncel fiyatları hem de önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri yakından takip ediyor. Altın ne zaman yükselecek sorusu ise gündemde yerini aldı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni aya pozitif yönle başladı. ONS altın, önceki işlem gününü yükselişle tamamladıktan sonra 2 Temmuz sabahında da yukarı yönlü hareketini sürdürdü. İç piyasada gram altın da ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle yeniden 6 bin TL'nin üzerine çıktı.

Piyasalarda yaşanan hareketlilik, hem yatırımcıların hem de düğün sezonu nedeniyle fiziki altın almayı planlayan vatandaşların dikkatini çekti. Bilhassa çeyrek altın ve Cumhuriyet altınına olan talep canlılığını koruyor. Peki, Altın ne zaman yükselecek? İşte 2 Temmuz güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın ne zaman yükselecek? 2 Temmuz güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Piyasalarda kısa vadeli dalgalanmalar sürerken uzun vadeli beklentiler ise pozitif olmayı sürdürüyor. Uluslararası finans kuruluşlarının büyük bölümü yıl sonu için ONS altında 4.650 ile 4.900 dolar aralığında tahminlerini korurken, Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu'nun (OMFIF) gerçekleştirdiği ankette merkez bankalarının önemli bölümü daha iyimser bir tablo çizdi.

10 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten 74 merkez bankasının katıldığı ankete göre katılımcıların yüzde 61'i, ONS altının Haziran 2027'ye kadar 5.000 ile 6.000 dolar bandına yükseleceğini öngörüyor.

Beklenti mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 25 ve üzeri yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Altın ne zaman yükselecek? 2 Temmuz güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Yılın ilk aylarında tarihi zirveleri test eden altın fiyatları, mart ayından itibaren küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle baskı altında kaldı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim sonrası yükselen enerji fiyatları, enflasyon beklentilerini artırırken birçok merkez bankasının faiz artırımı sürecine yönelmesi altın üzerinde baskı oluşturdu.

ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar endeksinin yeniden güç kazanması da yatırımcıların altından çıkış yapmasına neden olan başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Altın ne zaman yükselecek? 2 Temmuz güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

2 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.106,86 TL, satış fiyatı ise 6.107,82 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9.770,97 TL'den alınırken 9.986,28 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 39.823 TL seviyesinden işlem görüyor.

2 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Ons altın

Alış: 4.056,69 dolar

Satış: 4.057,56 dolar

Gram altın

Alış: 6.106,86 TL

Satış: 6.107,82 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.770,97 TL

Satış: 9.986,28 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 39.084 TL

Satış: 39.823 TL



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