Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) açıklamasına göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,19 daraldı. Haziran ayında ise toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,44 azalarak 105 bin 41 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 daralarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti.

ODMD'nin açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,79 azalışla 440 bin 234 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 düşüşle 117 bin 945 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarı ilk yarıda yüzde 8den fazla daraldı!

HAZİRAN AYI SATIŞLARI YÜZDE 11,44 DARALDI

Haziran ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,44 daralarak 105 bin 41 adet olarak kaydedildi. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,35 azalışla 83 bin 978 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,53 düşüşle 21 bin 63 adede indi. Buna karşın haziran ayı satışları, 5 yıllık haziran ortalamasının yüzde 5,6, 10 yıllık haziran ortalamasının ise yüzde 25,4 üzerinde gerçekleşti.

Türkiye otomotiv pazarı ilk yarıda yüzde 8den fazla daraldı!

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODEL SUV

Yılın ilk yarısında otomobil pazarında en yüksek payı yüzde 54,8 ile C segmenti alırken, B segmenti otomobiller yüzde 29,6 paya ulaştı. Gövde tiplerinde ise SUV modeller 284 bin 493 adet satış ve yüzde 64,6 payla tüketicilerin en çok tercih ettiği araç grubu oldu. SUV'ları yüzde 20,5 payla sedan, yüzde 14,5 payla hatchback modeller takip etti.



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