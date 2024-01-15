8 ayda 2,5 milyon araç geçti! 'CHP'li giren AK Partili çıkar'

15 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 10:36

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'ne yoğun ilgi. Kış mevsiminin bölgede etkili olduğu bu günlerde sürücülere karlı havalarda daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlarken, tüneli kullanan araç sayısına ilişkin veriler ortaya çıktı. 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete giren tüneli, 8,5 ayda 2,5 milyonun üzerinde araç kullandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÇİFT TÜPLÜ KARAYOLU TÜNELİ

Zigana Dağı'nın eteğinde çift tüp olarak 2x14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz yıl 3 Mayıs 2023 tarihinde ulaşıma açıldı. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, hizmete girmesinin ardından geçen 8,5 aylık sürede 2,5 milyon araç tarafından kullanıldı.

ZİGANA TÜNELİ, VATANDAŞI 90 ADET VİRAJDAN KURTARDI

Özellikle kış mevsiminde karlı ve buzlu yolları, keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Dağı Geçidi’nin yerine kullanılmaya başlayan yeni tünel, eski güzergah üzerinde bulunan 90 adet virajı ortadan kaldırdı.

ZAMANDAN VE PARADA TASARRUF

Zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlayan tünel, Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü.

DÜNYADA BİRİNCİ SEÇİLMİŞTİ

Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde bin 825 metreye indirilen kot, daha sonraki çalışmalarla da 613 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye indirildi. Eğim yüzde 7,7’den yüzde 3,3’e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi.

Karbon salınımını 16 bin 598 ton azaltarak sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan proje geçtiğimiz yıl 'Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında ‘yapım metodolojisi’ kategorisinde dünyada birinci seçilmişti.

"CHP'Lİ GİREN AK PARTİLİ ÇIKAR"

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ödüllü Zigana Tüneli'nin açılışında, "Bütün kardeşlerimizin oradan bir defa geçmesini tavsiye ediyorum. CHP'li birinin tünelin girişinden girdiği zaman, çıkışında AK Partili olmaması mümkün değil. Hizmet demek budur, milletini düşünmek demek budur, bölgelerini şehirleri düşünmek budur. Bu projelerle şehirlerimiz gelişiyor" demişti.