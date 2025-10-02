OpenAI'ın değeri rekor seviyeye ulaştı! 500 milyar dolarla SpaceX'i geride bıraktı

SpaceX, Stripe ve Databricks gibi önde gelen teknoloji girişimleri arasında yerini alan OpenAI, çalışanlara halka arz gerçekleştirmeden nakde erişim imkânı tanıyan ikincil satış yöntemini kullanarak hem sadakati artırmayı hem de uzun vadeli çalışanları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda OpenAI, 6,6 milyar dolarlık ikincil hisse satışını tamamlayarak mevcut ve eski çalışanlar, şirketin 500 milyar dolarlık rekor değerlemesi üzerinden hisse satışı gerçekleştirebildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; bu son satış işlemiyle OpenAI, 456 milyar dolar değerindeki SpaceX’i geride bırakarak dünyanın en değerli özel şirketi konumuna yükseldi.

EN İYİ ARAŞTIRMACILARI TOPLUYOR

Öte yandan satış işlemi, yapay zekâ alanında yaşanan yoğun yetenek savaşlarının gölgesinde gerçekleşti. Özellikle Meta’nın, alanındaki en iyi araştırmacıları bünyesine katmak amacıyla dokuz haneli maaş tekliflerinde bulunduğu iddia ediliyor.

Ağustos ayında, OpenAI’nin 500 milyar dolar değerleme ile ikincil hisse satışı planladığını ve yatırımcılar arasında Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, Abu Dabi merkezli MGX ve T. Rowe Price yer almıştı.

OpenAI, satış için başlangıçta belirlediği 6 milyar dolarlık hedefi artırarak 10,3 milyar dolara kadar yetkilendirme sağlamıştı. Ancak bu miktarın yalnızca üçte ikisi el değiştirdi.

BİR YIL İÇİNDE İKİ BÜYÜK TEKLİF

Katılım oranının düşüklüğünün şirket içinde uzun vadeli büyümeye olan güvenin göstergesi olarak değerlendirilirken bu durumun, yıl başında 300 milyar dolar olan şirket değerlemesinin kısa sürede 500 milyar dolara yükselmesine rağmen, yatırımcı ilgisinin güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Satış teklifi, Eylül ayı başında iki yıldan uzun süredir hisse sahibi olan mevcut ve eski çalışanlara sunuldu. Bu işlem, OpenAI'nin son bir yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci büyük teklif oldu. Şirket, Kasım ayında SoftBank ile 1,5 milyar dolarlık benzer bir anlaşma yapmıştı.