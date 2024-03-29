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Haberler > Ekonomi > Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Hayatı kolaylaştırırken kasayı da dolduruyorlar

Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Hayatı kolaylaştırırken kasayı da dolduruyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Hayatı kolaylaştırırken kasayı da dolduruyorlar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bankalar binbir rica ile müşterilerinden talep ettikleri otomatik ödeme talimatlı faturalardan milyonlarca lira para kazanıyor. Fatura gününde ilgili kuruma ödeme yapan bankalar, hesap kesim tarihine kadar bu ödemenin faizini işletip tüketiciye yansıtıyor. Tüketicilerin büyük tepkisine yol açan uygulamaya ise itiraz yolu açık.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Birçok banka kredi verirken ya da emeklilere promosyon ödemesi yapmak için otomatik ödeme talimatlı fatura istiyor. Tüketiciler ise kendileri için kolaylık olması sebebiyle bu işlemi gerçekleştirmekte mahzur görmüyor. Ancak bankaların ısrarla bu faturaları istemelerinin altında başka bir sebep yatıyor.

Bankalar müşterilerinin faturalarını günü güne öderken, hesap kesim tarihine kadar faiz işletiyor. Bugüne kadar göze görünmeyen bu rakamlar, faturaların artması ve faiz oranlarının yükselmesi ile dişe dokunur hâle geldi. Bir banka müşterisinin 720 liralık elektrik faturasına ödediği 25 liralık faiz sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bu faizi kabul etmeyen kişi “Geçen yıl 3-5 lira alınırken, bugün 25 lira faiz ödüyorum. Otomatik ödemenin amacı, faturanın gününü kaçırmamak olmalı. Faiz işletilecekse ben kendim de öderdim” dedi.

Öte yandan yüksek fatura ödeyen işletmelerden alınan otomatik ödeme faizleri düşünüldüğünde, bankaların elde ettikleri ciddi kârlar daha net ortaya çıkmış oluyor.

TÜKETİCİYE BİLDİRMEK ZORUNDA

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili olarak “Bankaların önceden haber vermeden, tüketicinin onayını almadan yansıttıkları bu faizlere itiraz edilebilir. Yürürlükteki mevzuata göre bankalar, faizle ilgili değişiklikleri en az 30 gün önceden tüketiciye bildirmesi gerekir. Hesap özeti bildirimine birtakım notlar yazılmak suretiyle tüketici aleyhine yapılan değişiklikler, geçersizdir. Bu konuda tüketiciler ekstrelerini sürekli kontrol etmeli, hakkını savunmalıdır. Tüketici Kanunu’na göre sözleşmelerde tüketici aleyhine tek taraflı değişiklik yapılamaz ancak kredi kartı hesabından otomatik ödenen doğalgaz, elektrik, su, telefon gibi faturalar için bazı bankalar faiz yansıtıyor” dedi.

BİNBİR RİCA İLE ALIP FAİZ İŞLETİYORLAR

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise "Bankalar binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık bugün faiz alıyor. Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü de "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Hayatı kolaylaştırırken kasayı da dolduruyorlar - 1. Resim

VATANDAŞ ÜCRETSİZ ZANNEDİYOR

Banka faizlerinin yükselmesi otomatik ödeme işlem ücreti ve faizlerini de artırdı. Bankadan bankaya değişmekle birlikte otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 2,49-4,42 arasına yükseltildi. Bankalar şubat ayıyla birlikte yaptıkları yeni düzenlemeleri hem mesajlarla hem de internet sitelerindeki ürün ve hizmet ücretleri bölümlerinde açıkladı. Banka banka kredi kartıyla otomatik ödeme talimatı faizlerine ulaşmak mümkün. Bankaların aldıkları faizlere BSMV ve KKDF hariç üzerine ayrıca bu vergiler tahsil ediliyor. Bankaların konuyla ilgili yaptıkları açıklama ise şöyle: Kredi kartı otomatik ödeme talimatı verilen faturalarda ekstre kesim tarihine kadar faiz işleyebilir. Bu tutara KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ve BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) bedelleri de eklenir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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