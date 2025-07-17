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OYAK'ta yeni dönem! Genel Müdür değişti, Murat Yalçıntaş kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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OYAK&#039;ta yeni dönem! Genel Müdür değişti, Murat Yalçıntaş kimdir?
OYAK, Genel Müdür, Liderlik, İnovasyon, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

OYAK’ın Genel Müdürlük koltuğunda değişim yaşandı. Göreve yeni atanan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. Yalçıntaş, “OYAK’ı daha şeffaf, katılımcı ve verimli bir anlayışla geleceğe taşıyacağız” diyor.

OYAK'ta Genel Müdürlük görevine Prof. Dr. Murat Yalçıntaş getirildi. Yalçıntaş, akademi, iş dünyası ve meslek kuruluşlarındaki uzun yıllara dayanan çok yönlü tecrübesiyle tanınıyor.

OYAK Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Yalçıntaş, görevi Süleyman Savaş Erdem’den devraldı.

OYAK'ta yeni dönem! Genel Müdür değişti, Murat Yalçıntaş kimdir? - 1. Resim

MURAT YALÇINTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yalçıntaş, yüksek lisansını Brüksel'deki Vrije Üniversitesi ile Boston Üniversitesi'nin ortak işletme programında tamamladı. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi’nde işletme alanında yaptı. Kariyerine İslam Kalkınma Bankası’nda başlayan Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumda üst düzey görevlerde bulundu.

2021–2024 yılları arasında BMC Otomotiv'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda TOGG Yönetim Kurulu Üyesi olarak da sorumluluk üstlendi. Stratejik yönetim, liderlik, inovasyon ve oyun teorisi gibi alanlarda akademik çalışmaları bulunan Yalçıntaş’ın, yönetim bilimi ve iş dünyasına dair dört kitabı yayımlandı. Uluslararası seviyede çeşitli ödüllere layık görülen Yalçıntaş, İngilizce ve Fransızca biliyor.

ŞEFFAF BİR YÖNETİM HEDEFİ

Yalçıntaş, OYAK Yönetim Kurulu’nun vizyonu doğrultusunda kurumsal değerlerden ödün vermeden, daha şeffaf, katılımcı ve verimli bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını ifade etti.

Yalçıntaş, "Üyelerimize sağlanan faydaların artırılması, kurumumuzun ülke ekonomisine katkılarının çeşitlendirilmesi ve OYAK’ın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi temel önceliklerim arasında. OYAK’ı hep birlikte daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Duyulan güvene layık olmak için büyük bir gayret ve samimiyetle görevimin başında olacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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