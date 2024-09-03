Pegasus'tan indirimli uçuş kampanyası

Düzenleyen: Giray Topçular 3 Eylül 2024 10:12 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 10:16 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Pegasus Hava Yolları yeni bir uçuş kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde alınan biletler ile 17 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçuş gerçekleştirebilecek. Uçuşların indirimli olabilmesi için Salı, Çarşamba, ve Perşembe günlerine denk gelmesi gerekiyor.