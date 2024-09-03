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Pegasus'tan indirimli uçuş kampanyası

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Pegasus&#039;tan indirimli uçuş kampanyası

Ekonomi Haberleri

Pegasus Hava Yolları yeni bir uçuş kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde alınan biletler ile 17 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçuş gerçekleştirebilecek. Uçuşların indirimli olabilmesi için Salı, Çarşamba, ve Perşembe günlerine denk gelmesi gerekiyor.

Pegasus 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınacak biletler ile 17 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında bulunan Salı, Çarşamba, Perşembe gülerine denk gelen uçuşlar için vergiler hariç yüzde 40 indirim yaptığını duyurdu.

Koltuk seçiminde bulunmak isteyenlere ise 100 TL karşılığında bu imkandan faydalanabilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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