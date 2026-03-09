Dünyada havacılık sektörüne lastik üretebilen 4 markadan biri hâline gelen Petlas, elektrikli araçlara özel geliştirdiği ürünle Avrupa testlerinde yüksek puanlar aldı. 130 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket Togg’un yeni planlanan modeli için görüşmelere başladı.

Temelleri 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye’ye uygulanan ambargoların ardından atılan Petlas, geçen 50 yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla önemli bir sanayi gücüne dönüştü. 2005-2025 döneminde toplam 890 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren şirket 2026 yılı için de 60 milyon dolarlık yeni yatırım planlıyor.

Türk mühendisliğinin gücüyle dünyada sivil havacılık ve uçak sanayine lastik üretebilen homolagasyona sahip 4 markadan biri olan Petlas, otomobil, hafif ve ağır ticari araç gruplarının yanı sıra savunma sanayine de önemli oranda üretim yapıyor.

Hakan Yalnız

Düzenledikleri basın toplantısında 2025 yılını 33 milyar 844 milyon TL ciro ile kapattıklarına vurgu yapan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız; “İç pazarda yüzde 25, ihracatta ise yüzde 12 büyüme kaydettik. Şirketimizin ihracatı 286 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2026 hedefimizi ise 350 milyon dolar olarak belirledik. Bu sene 50’nci yılımıza özel bir projeye de imza atarak Petlas Prime Comfort’u ürettik. Bu lastiğimizin en büyük özelliklerinden biri elektrikli araçlara uygun olması. Lastiğin en önemli malzemesi karışımıdır. Herkesin kendine göre spectleri vardır ama uygun olanı sizin yaptığınız desenle birleştirmek gerçekten ustalık isteyen bir iş. Bu da o ustalığı gösteren bir lastik. Prestige Sport serimiz 17 jant üstüne hitap ediyordu, Prime Comfort ise 17 jant ve altına hizmet edecek. Sırtındaki özel karışımlardan dolayı sürtünme direncinin düşük olması, A sınıfı ıslak fren mesafesi ve 68 desibellik sessizlik seviyesi bu üründe en dikkat çekici noktalar. Şu an 130 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. 10 Aydır TOGG projesi için özel bir çalışmamız var, söz konusu projede son aşamaya geldik, Petlas Prime Comfort istenilen bütün verilere ulaştı. Tüm ekibimiz adına çok gurur verici bir çalışma, görüşemeler başladı yerli ve millî aracımız Togg’da yakın zamanda yerli ve millî Petlas lastiğimizi göreceğiz” dedi.

SAVUNMA SANAYİİNE YÜZDE 100 YERLİ LASTİK

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, Türkiye’de lastik sektöründe tüm sınıflarda satılan her 3 lastikten 1 tanesini kendilerinin ürettiğine dikkat çekerek; “Buna otomobil, ticari araçlar, iş makineleri, forkliftler dâhil. Öte yandan savunma sanayiinde havacılıkla ilgili bütün projelerde varız. Kaan, Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Atak 2, Bayraktar TB2, TB3, Akıncı, Kızılelma, Anka ve Anka 2’de yüzde 100 yerli ve millî Petlas ürünleri kullanılıyor. Askerî kara araçları envanterinin %90’ı da yine aynı şekilde yerli ve millî lastiklerimizle hizmete hazır vaziyette” dedi.



