Piyasalarda deprem! Altın, borsa, petrol, kripto...Her şey düşüyor

Piyasalarda son dakika! ABD’de teknoloji hisselerindeki çöküş, kripto paraları vurdu. Ethereum ve alt coinlerde ciddi düşüşler yaşanıyor. Çin’deki yavaşlama sinyalleri ise emtia fiyatlarını baskıladı. Petrol 80 dolar, ons altın 2360 dolar, gram altın da 2510 TL sınırına çekildi. İçeride de risk iştahı düştü, borsada satışlar devam etti. BİST100 bugünkü işlemlerde kritik 10.850 desteğini test etti.

Alım için yeni fırsat mı? Altında gece yarısı ‘şok düşüş’

Alım için yeni fırsat mı? Altında gece yarısı ‘şok düşüş’

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda olağanüstü hareketler yaşanıyor. 25 Temmuz 2024 Perşembe işlemleri geride kalırken, sadece dolarda 33,00 TL’ye yakın sakin seyir devam ediyor. Borsada satışlar sürerken, küresel piyasalarda altın ve petrol fiyatlarında düşüşler öne çıkıyor. Bu arada kripto paralar da bugün sert geriledi. Özellikle Ethereum’da yüzde 10’a yaklaşan düşüş dikkat çekiyor.

PİYASALAR NEDEN GERGİN?

ABD’de son aylarda teknoloji hisselerinde yaşanan ralli, kötü gelen bilançolarla birlikte tersine döndü. Bu hafta NVIDIA ve TESLA hisselerinde düşüş %10’u aşarken, Google ve Amazon da %5’in üzerinde değer kaybetti. NASDAQ teknoloji endeksi bu hafta 18 bin sınırından 17 bin puana kadar çekildi.

ÇİN’DE BÜYÜME ENDİŞELERİ

Geçen hafta açıklanan Çin’in ikinci çeyrek büyüme rakamı %4,7 ile beklentilerin altında kaldı. Dünyanın en büyük emtia alıcısında büyüme endişeleri; bakır ve petrol başta olmak üzere endüstriyel emtialarda fiyatları düşürüyor. Çin’in altın alımlarını durdurması, ons altın fiyatlarını da vuruyor.

25 TEMMUZ 2024 ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada gram altın fiyatı bugün %2’ye yaklaşan düşüşle birlikte 2510 TL’ye kadar geriledi. Ons altının 2360 dolara kadar çekilmesi, gram altını da negatif etkiledi. Analistler, gram atlında 2500 TL ve ons altında 2350 doların kritik destek olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

PETROL VE BAKIRDA ÇOK DÜŞÜŞ

Günlerdir güç kaybeden Brent petrol fiyatı da bugün 80 dolara kadar geriledi. Fiyatlarda son 1,5 ayın en düşük seviyesi görüldü. Londra Metal Borsasında da bakırın ton fiyatı 9 bin doları aşağı kırarak son 4 ayın dibini gördü. Küresel piyasalarda büyüme endişeleri ham madde fiyatlarını baskılıyor.

BORSADA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 11 bin seviyesinin altına düşmüştü. Bugün de borsada zayıf seyir devam etti. Endeks gün içerisinde yüzde 1’i de aşan değer kaybıyla birlikte 10.850 desteğine kadar çekildi. Yüksek faiz ve yabancı satışlarının borsayı etkilediğini belirten analistler; 10.850 desteğinin de aşağı kırılması halinde satışların hızlanabileceği uyarısında bulunuyor.

KRİPTOLAR DA GÜÇ KAYBEDİYOR

ABD’de teknoloji hisselerindeki gerileme en çok kripto paraları vurdu. Bitcoin 64 bin dolar üzerinde tutunmaya çalışırken, dün 3480 doları test eden Ethereum, bugün 3100 dolar sınırına kadar çekildi. Alt coinlerde ise yüzde 10 aşan düşüşler gözlemleniyor. ABD’de Ethereum ETF’lerinin işleme açıldığı hafta yaşanan şok düşüş yatırımcıları şaşırttı.

Analistler, küresel piyasalarda risk algısının düştüğü bir dönemden geçildiğini belirterek, yatırımcılara temkinli olmaları tavsiyesinde bulunuyor.