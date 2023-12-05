POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Emniyet EGM polis başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 

Polis alımı başvuru şartları 2023 nelerdir? Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verilen 10 bin kişilik kadronun ardından polis alımı başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Peki 10 bin polis alımı başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvurulur? İşte polis istihdamı konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı son açıklamalar.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve farklı ayrıntılara ilişkin bilgilerin en kısa zamanda açıklanması öngörülüyor.

Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

POLİS ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verilen 10 bin kişilik kadronun yankıları devam ederken tarihleri konusu da yakından takip ediliyor. Bu konuda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayların en kısa zamanda duyuracaklarını ifade etti.

Ali Yerlikaya'nın konuşmalarından satır başları;

PARAMOTORLU TERÖR SALDIRILARI

Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı çalışmalar var. Sınırlarımızda paramotorlu saldırılara karşı tedbir alınıyor.

PONZİ VE SAADET ZİNCİRİ SORUŞTURMASI

Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez. Yasadışılık kokan bir durum varsa onun karşısında biz varız.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLAR

Adalet Bakanlığımızla ortak çalışıyoruz. Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyiz.

FENOMENLERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Masak ve hazine bakanlığımızla çalışıyoruz. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.

FETÖ İLE MÜCADELE

Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz, bunları temizleyeceğiz. Gevşemeden titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.