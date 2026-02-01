Son dönemin gözde yatırım aracı olan gümüşte online satış da katlanarak artıyor.

Hepsiburada verilerine göre Ocak 2026’da gümüş ürünlerine olan ilgi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 arttı. Altın kategorisinde ise 22 ayar altın bilezik gibi daha yüksek hacimli ürünlere olan ilgi devam ediyor. 22 ayar bileziğe olan talep gram altına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla artış gösterdi. Gümüş fiyatlarındaki artışın da etkisiyle özellikle 28 Ocak’ta ay ortalamasının yaklaşık yüzde 45 üzerine çıkarak, son 10 günün en yüksek satışı yapıldı.

Gümüşün ons fiyatı alışverişin zirve yaptığı günün hemen ardından cuma günü 121 dolardan yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek 72 dolara kadar düşerken, gümüş gram fiyatı 165 TL’den 101 TL’ye kadar geri çekildi. Öte yandan dijital kuyumculuğa olan ilginin Türkiye geneline yayıldığı görülüyor. Üç büyük şehrin ardından yatırım amaçlı alışverişlerin en yoğun yaşandığı şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı. Satış tarafında ise Türkiye’nin geleneksel kuyumculuk merkezleri öne çıktı; Çorum, Kayseri ve Diyarbakır platform üzerinden en çok satış yapan şehirler oldu.



