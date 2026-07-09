Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımladığı düzenlemeyle, belirli şartları sağlayan ofis ve büroların konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Düzenlemenin, özellikle uzun süredir boş kalan ofis stokunun konut arzına kazandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Artan konut fiyatları, binaların yapım maliyetleri ve yükselen nüfusla birlikte konuta erişim imkanları günden güne kısıtlanmaya devam ediyor. İstanbul'da elde kalan, kiralanamayan ya da satılamayan 750 bin-800 bin metrekare büyüklüğündeki ofisler ise hâlâ mevcut. Bu ofislerin konuta dönüştürülebilmesi için bakanlık harekete geçti ve bunun önünü açtı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmî Gazete'de yayımlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ofis ve büro olarak ruhsatlandırılan bazı bağımsız bölümlerin konuta dönüştürülmesine imkan sağladı.

OFİSLERİN KONUTA DÖNÜŞÜMÜNE YENİ DÜZENLEME

Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 7'ye göre, düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce uygulama imar planında konut yapılmasına izin verilen alanlarda bulunan, ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanmış ya da yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş yapılarda kullanım amacı değişikliği yapılabilecek.

Resmi Gazetede yayımlandı Boş kalan ofisler konuta dönüşüyor!

OFİS VE BÜROLAR İÇİN TADİLAT RUHSATI

Düzenleme kapsamında, parselin tamamında konut kullanım oranının yüzde 60'ı aşmaması şartıyla ofis ve bürolar için kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı verilebilecek. Ancak bu işlemlerin, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanması gerekecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, konut yapılmasına izin verilen bölgelerde yer alan ve ofis olarak kullanılan yapıların belirli şartlar altında konuta dönüştürülmesine hukuki zemin hazırlanırken, gayrimenkul sektöründe uzun süredir boş kalan ofis stokunun değerlendirilmesine katkı sağlayabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik metni:

Resmi Gazetede yayımlandı Boş kalan ofisler konuta dönüşüyor!

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