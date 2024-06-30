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Resmi Gazete'de yayımlandı! Petrol işçilerinin çalışma saati düzenlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Petrol işçilerinin çalışma saati düzenlendi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerindeki işçilerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışma saati düzenlemesi, 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 'petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde çalıştırılan işçilerle ilgili düzenleme'yi kapsayan yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.

YAZILI ONAYLA 7,5 SAATLİK GECE ÇALIŞMASI

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen iş yerlerinde yapılan işleri kapsayacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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