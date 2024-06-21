Sahte gübreye sıkı takip! Bir yılda 52 bin ürün denetimden geçti

Sahte gübre ve sahte bitki koruma ürünlerinin denetimi hakkında da bilgi veren Bakan Yumaklı, bir senede 52 bin 254 adet ürün denetiminin gerçekleştiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Tarım ve Orman Bakını İbrahim Yumaklı, muhalefet milletvekillerinin çiftçilere yönelik destekler, tarımsal üretim ve sahte tarım ilaçlarına yönelik yazılı soru önergelerini cevapladı.

Yumaklı, 2002’den bu yana çiftçilere 50 milyar liralık mazot ve gübre desteği verildiğini; stratejik ürünlerde ise mazot maliyetinin yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti. Gübredeki KDV’nin kaldırıldığını, 2024 tarımsal desteklerin toplam tutarının ise 91,5 milyar lira olduğunu hatırlatan Yumaklı, TMO’nun açıkladığı alım fiyatlarına gelen eleştirileri de cevapladı.

BİR SENEDE 52 BİN 254 ADET ÜRÜN DENETİMİ

Yumaklı “TMO alım fiyatları, bütün parametreler dikkate alınarak belirlenen eşik fiyattır. Açıklanan ürün alım fiyatları, üretimin sürdürülebilirliği ve tüketiciye yansıması dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir” dedi.

Sahte gübre ve sahte bitki koruma ürünlerinin denetimi hakkında da bilgi veren Yumaklı, bir senede 81 şehirde görevli 1.585 gübre denetçisi tarafından 52 bin 254 adet ürün denetiminin gerçekleştiğini, bu denetimler sonucunda sahte gübre tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem tesis edildiğini bildirdi.

Yumaklı, sahte bitki koruma ürünlerine de imha işlemi uygulandığını kaydetti.

56 bin kontrolde 39,6 milyon ceza

Bakan İbrahim Yumaklı, geçen yıl 1,3 milyon resmî gıda kontrolü gerçekleştirdiklerini ve 18 bin 948 işletme için idari para cezası uyguladıklarını kaydetti. Bu faaliyetlerin Kurban Bayramı öncesinde de yürütüldüğüne dikkati çeken Yumaklı “1 Haziran’dan bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 56 bin 38 denetim gerçekleştirildi. Söz konusu denetimler sonucunda 608 kişi/iş yerine toplamda 39 milyon 629 bin 334 lira idari para cezası uygulandı. Üç işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu” dedi.