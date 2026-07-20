Samanlı Dağları eteklerinde yetişiyor! Dünya peşinde, kilosu 5 bin lira
Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezlerinden Yalova'da ıhlamur hasadı başladı. Çiçek kalitesi ve yüksek glikozit değeriyle ülke genelindeki aktarların yoğun ilgi gösterdiği Yalova ıhlamuru, büyük firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderiliyor. Ihlamurun kilosu aktarlarda kalitesine göre 3.500 ila 5 bin TL arasında satılıyor.
- Yalova ıhlamurunun yüksek glikozit değeri ve çiçek kalitesi, diğer bölgelerdeki ıhlamurlardan daha fazla tercih edilmesini sağlıyor.
- Samanlı Dağları etekleri, Türkiye'nin endemik bitki çeşitliliği açısından en zengin bölgelerinden biri olup, ıhlamur bu bitkiler arasında özel bir yere sahip.
- Yaklaşık 60 yıllık aktar geleneğini sürdüren Gökan Doğan, Yalova ıhlamurunun hasadının tam mevsiminde gerçekleştirildiğini belirtti.
- Toplanan ıhlamurlar Türkiye'nin birçok ilindeki aktarlara toptan olarak gönderiliyor ve yaklaşık 180 çeşit tıbbi ve aromatik bitki mevzuata uygun şekilde paketlenerek tüketiciye ulaştırılıyor.
- Yalova ıhlamuruna yurt dışından da talep var ancak küçük ölçekli işletmeler prosedürler nedeniyle doğrudan ihracat yapamıyor; büyük firmalar aracılığıyla bu ıhlamur yurt dışına ulaşıyor.
Samanlı Dağları eteklerinde yetişen Yalova ıhlamurunda hasadı başladı. Ülkenin dört bir yanındaki aktarlar, Yalova ıhlamuruna çiçek kalitesi ve yüksek glikozit değeri nedeniyle yoğun talep gösteriyor. Yaklaşık 60 yıllık aktar geleneğini sürdüren Gökan Doğan, Yalova'nın endemik bitki çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 5 bin endemik bitki türü bulunduğunu ifade eden Doğan, bunların 2 bin 500 ila 3 bininin Samanlı Dağları eteklerinde yetiştiğini, bu bitkiler arasında ıhlamurun ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.
180 ÇEŞİT TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ
Ihlamurun toplanması ve kurutulmasının oldukça zahmetli olduğunu belirten Doğan, hasadın tam mevsiminde gerçekleştirildiğini söyledi. Toplanan ıhlamurların Türkiye'nin birçok iline toptan olarak gönderildiğini ifade eden Doğan, "Aktar arkadaşlarımıza gönderim sağlıyoruz. Yaklaşık 180 çeşit tıbbi ve aromatik bitkiyi gerekli paketleme ruhsatlarımızla mevzuata uygun şekilde paketleyerek tüketiciye ulaştırıyoruz" dedi.
YALOVA IHLAMURU FARKLI
Yalova ıhlamurunun en önemli özelliğinin yüksek glikozit değeri olduğunu vurgulayan Doğan, "Çanakkale, Karacabey, Bolu ve Düzce'de de ıhlamur yetişiyor. Ancak Yalova'da toplanan ıhlamurun hem çiçek kalitesi hem de glikozit değeri daha yüksek oluyor. Bu nedenle Yalova ıhlamuru daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.
Yurt dışından da talep aldıklarını kaydeden Doğan, küçük ölçekli işletmelerin ihracat süreçlerindeki prosedürler nedeniyle doğrudan gönderim yapamadığını belirterek, "Biz küçük bir esnaf olduğumuz için yurt dışına gönderim sağlayamıyoruz. Ancak büyük firmalar aracılığıyla Yalova ıhlamuru yurt dışına ulaşıyor ve önemli ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.