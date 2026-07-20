Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezlerinden Yalova'da ıhlamur hasadı başladı. Çiçek kalitesi ve yüksek glikozit değeriyle ülke genelindeki aktarların yoğun ilgi gösterdiği Yalova ıhlamuru, büyük firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderiliyor. Ihlamurun kilosu aktarlarda kalitesine göre 3.500 ila 5 bin TL arasında satılıyor.

Samanlı Dağları eteklerinde yetişen Yalova ıhlamurunda hasadı başladı. Ülkenin dört bir yanındaki aktarlar, Yalova ıhlamuruna çiçek kalitesi ve yüksek glikozit değeri nedeniyle yoğun talep gösteriyor. Yaklaşık 60 yıllık aktar geleneğini sürdüren Gökan Doğan, Yalova'nın endemik bitki çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 5 bin endemik bitki türü bulunduğunu ifade eden Doğan, bunların 2 bin 500 ila 3 bininin Samanlı Dağları eteklerinde yetiştiğini, bu bitkiler arasında ıhlamurun ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Samanlı Dağları eteklerinde yetişiyor! Dünya peşinde, kilosu 5 bin lira

180 ÇEŞİT TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ

Ihlamurun toplanması ve kurutulmasının oldukça zahmetli olduğunu belirten Doğan, hasadın tam mevsiminde gerçekleştirildiğini söyledi. Toplanan ıhlamurların Türkiye'nin birçok iline toptan olarak gönderildiğini ifade eden Doğan, "Aktar arkadaşlarımıza gönderim sağlıyoruz. Yaklaşık 180 çeşit tıbbi ve aromatik bitkiyi gerekli paketleme ruhsatlarımızla mevzuata uygun şekilde paketleyerek tüketiciye ulaştırıyoruz" dedi.

Samanlı Dağları eteklerinde yetişiyor! Dünya peşinde, kilosu 5 bin lira

YALOVA IHLAMURU FARKLI

Yalova ıhlamurunun en önemli özelliğinin yüksek glikozit değeri olduğunu vurgulayan Doğan, "Çanakkale, Karacabey, Bolu ve Düzce'de de ıhlamur yetişiyor. Ancak Yalova'da toplanan ıhlamurun hem çiçek kalitesi hem de glikozit değeri daha yüksek oluyor. Bu nedenle Yalova ıhlamuru daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

Yurt dışından da talep aldıklarını kaydeden Doğan, küçük ölçekli işletmelerin ihracat süreçlerindeki prosedürler nedeniyle doğrudan gönderim yapamadığını belirterek, "Biz küçük bir esnaf olduğumuz için yurt dışına gönderim sağlayamıyoruz. Ancak büyük firmalar aracılığıyla Yalova ıhlamuru yurt dışına ulaşıyor ve önemli ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Samanlı Dağları eteklerinde yetişiyor! Dünya peşinde, kilosu 5 bin lira

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