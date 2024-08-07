Sanayicilerden ortak açıklama: Ücretlerdeki prim yükü kaldırılsın

Makroekonomik programa tam destek veren sanayicilerin ortak açıklamasında “Ücretler üzerindeki prim yükleri OECD ortalamalarına çekilmeli” görüşüne yer verildi.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - İş dünyası temsilcileri, yaşadıkları problemleri ve taleplerini görüşmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) bir araya geldi.

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, sanayi odası başkanlarının, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda, problemlerini, oda üyelerinin taleplerini, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri istişare ettikleri belirtildi.

"ATILACAK TÜM ADIMLARI DESTEKLİYORUZ"

Ekonomik programa tam destek ifade edilen toplantıdan sonra “Ücretler üzerindeki prim yükleri OECD ortalamalarına çekilmeli” görüşü ifade edildi. Denetimlerin, şirketler arasında haksız rekabete sebep olmaması gerektiği belirtilen açıklamada “Vergi politikalarında önceliğin kayıt dışılıkla ve kayıt dışılığın yol açtığı haksız rekabetle mücadele olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, vergi sisteminin daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz. Vergi adaleti için atılacak tüm adımları da destekliyoruz, bu adımları bekliyoruz” denildi.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

TOBB ve sanayi odaları başkanlarının ortak açıklamasında artan küresel ve bölgesel risklerle birlikte ekonominin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği belirtilerek, para politikalarında ve finansal istikrar anlamında atılan adımların desteklendiği belirtildi.

Enflasyonla mücadelede bir an önce kalıcı sonuç almayı umduklarını da belirten sanayiciler “Fiyat istikrarı olmadığında, rekabet gücümüzün nasıl düştüğünü, maliyetleri nasıl yönetemediğimizi, bütçemizi nasıl yapamadığımızı hepimiz gördük. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.