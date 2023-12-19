Sanayide elektrikli bomba

19 Aralık 2023 02:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 02:47

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Türkiye’deki elektrikli otomobil sayısı 55 bine yaklaştı. Çinli markaların da piyasaya girmesi ile aylık satış adetleri 6 binleri buldu. Kullanımın hızla artması servis ihtiyacını da beraberinde getirdi. Ancak yetkili servis sayısının az oluşu ve yetişmiş eleman sorunu servis sürelerinin uzamasına neden oldu. Elektrikli araç kullanıcıları da bu uzun süreleri beklememek için en ufak bir sorunda oto sanayilere gitmeye başladı. Eğitim almamış ustalar ise otomobillerde büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar elektrikli araçların çok büyük tamir ihtiyaçları olmadığını ancak yürüyen aksam, şanzıman, kaporta veya yazılımsal sorunlarda mutlaka markanın yetkili servislerine gidilmesi gerektiğini ifade ediyor.

“ARABA YANABİLİR!”

Elektrikli otomobillere servis hizmeti veren Bosch Servis ustası Taylan Örnek “Elektrikli araçlar hassas otomobiller. Aracı bilen usta müdahale etmeli. Dışarıdan takılan bir arıza tespit cihazı bile aracın yazılımını bozabilir. Bir de aracın beygir gücünü artırmak ve tüketimini düşürmek için tuning uygulaması yapılıyor. Normalde bu fosil yakıtlı araçlara uygulanan bir yöntem ama son dönemde elektrikli araca da uygulanıyor. Araca yerleştirilen çip ile aracın hızlanmasını artırmak mümkün. Ancak bunlar orijinal değil ve çok tehlikeli. Aynı şekilde tamir sırasında araca yapılan yanlış bir müdahale lityum iyon pillerin yanmasına neden olabilir. Araç kısa devre yapabilir. Kısaca elektrikli aracınızı sanayiye götürmeyin” dedi.

İŞ İLANLARI ARTIYOR

Oto sanayilere elektrikli araçların sıkça geldiği görülüyor. Çoğu zaman teknik arıza veya kaporta hasarı nedeniyle gelen araçların eğitimsiz ustalara emanet edildiği ifade ediliyor. Gelen talebi karşılamak isteyen sanayiciler ise ‘elektrikli otomobilden anlayan usta’ ilanları vermeye başladı. Birçok kariyer sitesinde bu tür ilanlar ile karşılaşılıyor. Normal bir ustanın günlük yevmiyesi 1.000-1.500 lira iken, elektrikli otomobil ustalarının yevmiyeleri 2.000-2.500 liraya kadar çıkıyor.

ÇİNLİ MARKALAR MAHKEME YOLUNDA

Ticaret Bakanlığı 15 gün önce Çin’den gelen ithal elektrikli otomobillerin satışına yönelik bazı yaptırımları devreye aldı. Buna göre Çinli markaların Türkiye’de satılabilmesi için en az 20 servis, çağrı merkezi ve distribütörü olması şartı aranacak. Bakanlık markalara konuyla ilgili ay sonuna kadar süre verdi. Ancak markaların tebliğin iptali için dava açmaya hazırlandığı ve bazılarının konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıyabileceği söyleniyor. Marka temsilcileri yapılacak yatırımların zaman alacağı ve bakanlığın 6 aylık bir süre vermesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca araçların kaporasını yatırıp bekleyen müşterilerin ise ne olacağı muallak.