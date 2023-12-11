Elektrikli Doblo vitrine çıktı

11 Aralık 2023 05:07 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 05:10

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde birleşik 280 km’nin üzerinde ve şehir içinde 400 km’ye varan menzil sunan elektrikli Doblo, yüzde 80 batarya doluluk oranına yarım saatte ulaşabiliyor. FIAT’ın iş ve özel amaçlı kullanıma yönelik olarak sunduğu E- Doblò, sadece elektrikliye özel “Maxi” seçeneğiyle 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunuyor. Yük taşımacılığına yönelik Cargo Maxi gövde seçeneği ise 750 Kg’lık istiap haddine sahip. Konuyla ilgili açıklama yapan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç; “İki önemli modelimiz Doblò ve Scudo yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getiriyor, yakıt maliyetlerinde oldukça ekonomik alternatif sunacaklar” dedi.