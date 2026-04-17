Türkiye, sağlık teknolojilerinde kritik bir yatırımı daha devreye aldı. Silivri’de kurulan ve saniyede 9 tüp üretim kapasitesine sahip tesis, yıllık 400 milyon adet üretimle hem iç talebi karşılayacak hem de Avrupa başta olmak üzere küresel pazara yüksek katma değerli ihracat yapacak.

ÖMER TEMÜR- Türkiye, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak ve küresel pazarda rekabet gücünü artıracak stratejik bir yatırımı daha hayata geçirdi.

SEM Grup tarafından 20 milyon dolarlık yatırımla Silivri’de kurulan SEM Biotech VACUSEM Vakumlu Steril Kan Alma Tüpü Üretim Tesisi üretime başladı. 2 milyar doları aşan küresel pazarda Türkiye’nin elini güçlendirecek olan tesiste saniyede 9 tüp üretilecek. Yıllık 400 milyon adet üretim kapasitesine sahip tesis iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyaya yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirecek.

Tesisin açılış töreninde konuşan SEM Grup ve SEM Biotech Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, vakumlu kan tüplerinin doğru teşhis için hayati önemde olduğunu belirterek, “Bu yatırım bizim için sadece bir üretim tesisi değil; Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde dünyaya açılan kapısıdır. Biz burada yalnızca iç pazarı karşılayacak bir sistem kurmadık; Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya yüksek kalite standartlarında biyoteknoloji ürünleri ihraç edecek bir üretim üssü inşa ettik.

Hedefimiz, bugün bu alanda dünya lideri olan firmalarla rekabet etmek ve hatta birçok alanda onları geride bırakan bir teknoloji geliştirmek.

Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin medikal alandaki ithalat bağımlılığını azaltırken, yüksek katma değerli ihracatını artıracak bir dönüşümün de parçası olacağız. Bu bizim için sadece bir başlangıç; sağlık teknolojileri alanındaki yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminde önemli bir eşik aştığına dikkat çekerek, “SEM Biotech’in hayata geçirdiği bu yatırım, yalnızca bir üretim tesisi değil; aynı zamanda Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim vizyonunun somut bir göstergesi. Bu tür ileri teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve dünyaya sunulması, hem teknik kapasitemizin hem de insan kaynağımızın ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor” diye konuştu.



