Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 17/4/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Türkiye kapıları Avustralya'ya açtı! Vize muafiyeti yürürlükte

