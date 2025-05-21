Senfoni Etiler’de her daireye teras! Metrekare fiyatı 285 bin liradan başlıyor 

Emlak Konut güvencesi ile Yiğit Group, Kubba İnşaat ve DBH Group tarafından 10 milyar lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen Senfoni Etiler satışa çıktı.

EKONOMİ SERVİSİ -Metrekare fiyatlarının 285 bin liradan başladığı projede her evin terası bulunuyor. Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Senfoni Etiler’i toplam 13 bin 500 metrekare arazi üzerinde inşa ettiklerini söyledi. Projenin toplam inşaat alanının 77 bin 900 metrekare olduğunu anlatan Yiğit “Senfoni Etiler’de bir bloku rezidans olmak üzere toplam sekiz blok bulunuyor. Rezidans blokumuzda 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 78 dairemiz var. Söz konusu daireler 60 ile 110 metrekare arasında değişiyor. 3+1’den 6+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin bulunduğu diğer yedi blokta ise toplam 127 dairemiz yer alıyor. Tek başına yaşayan genç profesyonellerden, çocuksuz çiftlere, çocuklu kalabalık ailelere kadar herkese seçenek sunuyoruz. Projemizin en önemli özelliklerinden biri de her daireye özel teras ve balkonun bulunması. Amacımız şehrin merkezinde herkese kendi hayatına uygun konforlu, güvenli bir alan sağlamak. Çünkü artık insanlar ‘dışarı çıkmadan rahat etmek ve keyif almak istiyor. Senfoni Etiler’de bunu sağlamak istedik” dedi.

Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba ise her katta sadece iki daire bulunduğunu belirterek “Senfoni Etiler güçlü bir yatırım fırsatı sunuyor. Hem yaşamak isteyen için çok keyifli hem de yatırım gözüyle bakan için gelecekte değerini koruyacak ve artıracak bir proje. Burada biz ‘şehrin ortasında ama ayrıcalıklı bir yaşam’ vadediyoruz; bu da her zaman prim yapacaktır” diye konuştu. Daire fiyatlarının 23 milyon liradan başladığı projede teslimler 2027 yılında başlıyor. Ayrıca 36 aya kadar taksit fırsatı sunuluyor.