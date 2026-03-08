Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre en az ve en çok emeklinin yaşadığı iller belli oldu. En çok emeklinin yaşadığı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, en az emeklinin yaşadığı illerde ise ilk sırada Ardahan yer aldı. 3 ilde ise emekli sayısı çalışan sayısını geçti. İşte o iller…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kasım 2025 verilerinin sonuçları dikkat çekti. Son kayıtlara göre, sosyal güvenlik sisteminde 26 milyon 346 bin 901 çalışan ve 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor.

Emeklilerin, 11 milyon 520 bin 51'i işçi, 2 milyon 921 bin 564'ü esnaf/çiftçi ve 2 milyon 555 bin 659'u memur statüsünden aylık alıyor. Emekli sayısının 17 milyona ulaştığı Türkiye'de emeklilerin yaklaşık yüzde 35'i ise üç büyük ilde yaşıyor. Peki en fazla ve en az emeklinin yaşadığı iller hangileri? İşte detaylar…

1. SGK Genel Durum (Kasım 2025)

Kategori Kişi Sayısı Toplam Çalışan 26.346.901 Toplam Emekli 16.997.274

SGK ’17 milyonun’ haritasını açıkladı! 3 ilde emekli sayısı çalışanı geçti

EN FAZLA EMEKLİNİN YAŞADIĞI İL: İSTANBUL

İstatistiklere göre, İstanbul 3 milyon 460 bin 810 emekli ile en fazla emeklinin yaşadığı şehir olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u 1 milyon 332 bin 487 emeklinin yaşadığı Ankara ve 1 milyon 239 bin 771 emeklinin yaşadığı İzmir takip etti. Türkiye'deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5'ine üç büyükşehrin ev sahipliği yaptığı belirlendi.

3. En Fazla Emeklinin Yaşadığı Şehirler

Sıra Şehir Emekli Sayısı 1 İstanbul 3.460.810 2 Ankara 1.332.487 3 İzmir 1.239.771

SGK ’17 milyonun’ haritasını açıkladı! 3 ilde emekli sayısı çalışanı geçti

EN AZ NERESİ?

Türkiye genelinde en az emeklinin yaşadığı iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu.

2. Emeklilerin statüsüne göre dağılımı

Emekli Statüsü Emekli Sayısı İşçi (SSK) 11.520.051 Esnaf / Çiftçi (Bağ-Kur) 2.921.564 Memur (Emekli Sandığı) 2.555.659 Toplam 16.997.274

5 ÇALIŞANDAN 1'İ İSTANBUL'DA

Bunun yanı sıra Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir en çok sigortalı çalışanın, Bayburt, Ardahan ve Tunceli ise en az sigortalı çalışanın bulunduğu iller olarak sıralandı. 6 milyon 30 bin 615 çalışanın bulunduğu İstanbul, Türkiye genelindeki sigortalı çalışanların yüzde 22,8'ine sahip il oldu. İstanbul'u 2 milyon 156 bin 110 sigortalı çalışanla Ankara, 1 milyon 463 bin 57 sigortalı çalışanla İzmir takip etti.

SGK ’17 milyonun’ haritasını açıkladı! 3 ilde emekli sayısı çalışanı geçti

5. Emekli Sayısının Çalışan Sayısını Geçtiği Şehirler

Şehir Çalışan Sayısı Emekli Sayısı Zonguldak 152.193 182.539 Sinop 57.005 66.273 Balıkesir 371.076 373.983

EMEKLİ SAYISI ÇALIŞAN SAYISINI GEÇTİ

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği emekli şehirleri olarak öne çıktı. Buna göre, 152 bin 193 çalışanın olduğu Zonguldak'ta 182 bin 539 emekli, 57 bin 5 çalışanın olduğu Sinop'ta 66 bin 273 emekli, 371 bin 76 çalışanın olduğu Balıkesir'de ise 373 bin 983 emekli yaşıyor.

SGK ’17 milyonun’ haritasını açıkladı! 3 ilde emekli sayısı çalışanı geçti

4. En Az Emeklinin Yaşadığı İller

İller Ardahan Bayburt Tunceli

17 MİLYON EMEKLİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün emeklilerle ilgili istatistiklerin, emeklilerin profilinin çıkartılmasındaki temel başvuru kaynaklarından biri olduğunu söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine kolay erişim ve sosyal hayatla birlikte denize kıyısı olan şehirlerin de belirleyici olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan tabloda, hükümet ve yerel yönetimlerce, emeklilerin ve yaşlıların hayat koşullarını iyileştirecek yatırım ve faaliyetlerin nerelere yapılacağı net bir şekilde ortaya çıkıyor. 17 milyonu bulan emekli sayısı toplumun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yetkililerin, özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde yaşlı ve emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası