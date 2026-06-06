Türkiye Gazetesi
Sigaraya bir zam daha! En pahalısı 130 TL oldu
JTI ve BAT grubunun ardından Philip Morris grubuna ait sigaralara da zam geldi. Grubun sattığı en ucuz sigara 110 TL, en pahalı sigara ise 130 TL oldu.
Özetle DinleSigaraya bir zam daha! En pahalısı 130 TL oldu
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Ekonomi az önce
Haziran ayı itibarıyla JTI, British American Tobacco (BAT) ve Philip Morris (PM) gruplarına ait sigaralara peş peşe zamlar geldi.
- 3 Haziran'da JTI grubuna, 5 Haziran'da BAT grubuna zam gelmişti.
- Bugün de Philip Morris (PM) grubunda fiyat güncellemesi oldu.
- PM grubunda paket başı 5 TL artışla en ucuz sigara 110 TL, en pahalı sigara 130 TL'ye çıktı.
- BAT grubunda da paket başına 5 TL'lik artışla en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara 120 TL'ye yükseldi.
- JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigara 120 liraya çıktı.
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Haziran ayı itibarıyla sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. 3 Haziran tarihinde JTI grubuna, 5 Haziran'da British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralara zam gelmişti. Bugün de Philip Morris (PM) grubunda fiyat güncellemesi oldu.
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PM GRUBUNDA EN PAHALI SİGARA 130 TL
PM grubunda paket başı 5 TL artış oldu. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası, grubun sattığı en ucuz sigara 110 TL, en pahalı sigara ise 130 TL'ye çıktı.
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BAT VE JTI GRUBUNDA EN PAHALI SİGARA 120 TL
BAT grubunda da paket başına 5'er TL'lik artış olmuştu. Grubun sattığı en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL'ye yükseldi.
5 TL'lik zam sonrası JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigar 120 liraya çıktı.
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