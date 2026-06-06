JTI ve BAT grubunun ardından Philip Morris grubuna ait sigaralara da zam geldi. Grubun sattığı en ucuz sigara 110 TL, en pahalı sigara ise 130 TL oldu.

Haziran ayı itibarıyla sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. 3 Haziran tarihinde JTI grubuna, 5 Haziran'da British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralara zam gelmişti. Bugün de Philip Morris (PM) grubunda fiyat güncellemesi oldu.

PM GRUBUNDA EN PAHALI SİGARA 130 TL

PM grubunda paket başı 5 TL artış oldu. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası, grubun sattığı en ucuz sigara 110 TL, en pahalı sigara ise 130 TL'ye çıktı.

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BAT VE JTI GRUBUNDA EN PAHALI SİGARA 120 TL

BAT grubunda da paket başına 5'er TL'lik artış olmuştu. Grubun sattığı en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL'ye yükseldi.

5 TL'lik zam sonrası JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigar 120 liraya çıktı.

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