Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskiden ilkokullarda “Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı” gibi bir eğitim sloganı vardı. İçinde bulunduğumuz yıl da, yaşanan kur şokunun ardından bu eğilim güç kazandı. Enflasyonla mücadele programı ile birlikte devreye giren “yerli üretim” logolu ürünler ve ithal malların fiyatlarının oldukça yükselmesi, süreci destekledi. Türkiye Perakendeciler Federasyonuna bağlı İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla, bu yıl 4. defa gerçekleşen Yerli Market Haftası etkinliği başladı. Etkinlikte, Anadolu’daki yerli ürünler ön plana çıkıyor. Bu yıl yöresel ürünler için de özel bir alan oluşturuldu. Böylece İstanbul’daki market zincirlerine ulaşmak isteyen küçük ölçekli lokal işletmelere kapı aralandı. İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ulu, yerli ürünleri satın almanın bu yıl yüzde 20’lerin üzerinde arttığını bildirdi. Ulu, “Sattığımız ürünlerde yerlinin ağırlığı, yüzde 95’e kadar ulaştı. Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde küçük ve orta ölçekli firmalarımızın ürettikleri ürünlerin, İstanbul pazarında yer alabilmesi için gayretimiz var. Onların satış temsilcileri ile bizim satın almacılarımız, kategori yöneticilerimiz, burada iş ve ticaret konuşacaklar” dedi. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de “Yerli Market Haftası, yerli ve milli bir sorumluluğun adıdır. Yerli üretimin adıdır. Yerli marketler, sosyal dengenin de mimarlarıdır. Halkın uygun fiyatlı ürüne ulaşmasının teminatıdır. Bu da toplumsal barış için son derece önemlidir” diye konuştu.