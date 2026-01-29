ŞOK Marketler, kendi laboratuvarında başlattığı pestisit analizlerini genişleterek taze meyve-sebzede gıda güvenliğini güçlendirdi. Domatesin ardından biberleri de kapsayan uygulama kapsamında, yalnızca analizden geçen ürünler “Pestisit Tespit Edilmedi” etiketiyle raflara çıkarken, şirket tüm meyve-sebzelerde bu sistemi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ŞOK Marketler, 2025 yılı sonunda başlattığı kendi laboratuvarında pestisit analizi uygulamasını kısa sürede genişleterek taze meyve-sebzede gıda güvenliğini bir adım ileri taşıdı.

ŞOK’un Antalya’daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarda ilk etapta domatesle başlatılan analiz sürecine şimdi biberler de dâhil edildi.

Artık raflara yalnızca analizden başarıyla geçen biberler ulaşıyor ve bu ürünler “Pestisit Tespit Edilmedi” etiketiyle satışa sunuluyor.

Hedeflerinin tüm meyve-sebzelerde analizli ürünleri raflarla buluşturmak olduğunu ifade eden ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel “Önümüzdeki dönemde laboratuvar sayımızı artırmaya ve analizlerin kapsamını genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası