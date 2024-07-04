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Haberler > Ekonomi > Son iki ayda yüzde 100'lük artış! İstanbul'da pet şişe suyun fiyatı 10 lirayı buldu

Son iki ayda yüzde 100'lük artış! İstanbul'da pet şişe suyun fiyatı 10 lirayı buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 0,5 litrelik pet şişe suyun fiyatı son iki ayda yüzde 100 zamlanarak 10 liraya ulaştı. Vatandaşlar fiyatlardaki ani artışa isyan etti.

Yaz ayları geldi, hava sıcaklıkları arttı. Suya olan talebin yükselmesi ile birlikte fiyatlar da tavan yaptı. İstanbul genelinde 0,5 litrelik pet şişe suyun fiyatı yüzde 100 artarak 10 liraya ulaştı.

Akaryakıt istasyonlarında, büfelerde ve marketlerde 10 liraya satılan pet şişe su, trafikteki sokak satıcılarında 15-20 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Fiyatlardaki ani yükseliş vatandaşların tepkisine neden oldu.

İstanbul'daki bazı zincir marketler 10 liranın altındaki su markalarını raflarda bulundurmazken, bazı marketler ise ucuz su markalarını raflara koyuyor, dolaplara yerleştirmiyor.

Son iki ayda yüzde 100'lük artış! İstanbul'da pet şişe suyun fiyatı 10 lirayı buldu - 1. Resim

"BİR GÜNDE SUYA 30 TL VERİYORUM"

Elindeki suyu 10 TL'ye aldığını söyleyen üniversite öğrencisi Kaan Çubuk, "Artık 20 TL de olsa benim için fark etmiyor, her geçen gün suyun fiyatı artıyor. 10 TL, 20 TL artık benim için önemli bir para değil. Susayınca mecbur almak zorundayız. Bazı yerlerde daha pahalı satılıyor. Havanın sıcak olması da etkiliyor. Gün içerisinde suya 30 TL veriyorum" ifadelerini kullandı.

Yarım litrelik pet şişe suya 10 TL verdiğini ifade eden Mustafa Uçak, "Normalde bu sular 1-2 TL arasındaydı. Hava sıcak olunca dışarıdan mecbur su alıyorum" diye konuştu.

Son iki ayda yüzde 100'lük artış! İstanbul'da pet şişe suyun fiyatı 10 lirayı buldu - 2. Resim

"DEVLETİN BUNU ARAŞTIRMASI LAZIM"

Su fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Kaan Özdemir, "Enflasyonu en çok etkileyen sektörlerden biri gıda sektörü. O yüzden bu içtiğimiz suya da yansıdı. Yarım litrelik pet şişe suyu 10 TL'ye aldım. Dışarda olunca mecbur alıyoruz" dedi.

Su fiyatlarına tepki gösteren Rıza Mamak ise "Suyu 10 TL'ye aldım. Normalde 4-5 TL arasında olması lazım. Devletin bunu araştırması lazım. Bu zamları ben benzine, mazota gelen zamlara bağlıyorum. Normalde 2-3 TL olması lazım. Mecbur kalıyoruz, içiyoruz. Günde 4-5 tane su içiyorum" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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