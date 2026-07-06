Dünyanın önde gelen bellek çipi üreticilerinden SK Hynix, 28 milyar dolarlık halka arzını planlandığı şekilde gerçekleştirmesi halinde SpaceX'in ardından tarihin en büyük ikinci halka arzı olacak.

Güney Kore merkezli bellek çipi üreticisi SK Hynix, 28 milyar dolarlık halka arzla tarihin en büyük ikinci halka arzlarından birine hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre halka arzdan yaklaşık 28 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu gerçekleşirse işlem, SpaceX'in ardından tarihin en büyük ikinci halka arzı olarak kayıtlara geçecek.

HALKA ARZDAN ELDE DİLECEK GELİR ÜRETİM KAPASİTESİ İÇİN KULLANICAK

Teknoloji odaklı şirketlerin işlem gördüğü Nasdaq borsasında, SK Hynix'e ait 179,9 milyon adet ADR (Amerikan Depo Sertifikası) listelenecek. Yabancı şirket hisselerinin ABD borsalarında işlem görmesini sağlayan bu sertifikalarda her 10 ADR, şirketin yeni ihraç edilen bir hissesini temsil edecek. Halka arzdan elde edilecek gelirin ise öncelikli olarak üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılması planlanıyor.

SpaceXten sonra tarihin en büyük ikinci halka arzı olacak! İşte o şirket

Analistlere göre Wall Street'teki bu ikincil listeleme, yatırımcıların SK Hynix hisselerine erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracak. Analistler, dünyanın önde gelen yarı iletken şirketlerinden biri olan SK Hynix'in hisselerinin bugüne kadar ABD'deki birçok yatırımcı için doğrudan erişilebilir olmadığını belirtiyor.

Yapay zekâ teknolojilerine yönelik artan talebin etkisiyle küresel bellek pazarındaki konumunu güçlendiren SK Hynix, yüksek veri işleme kapasitesine sahip HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) çiplerinde yüzde 61'lik küresel pazar payıyla lider konumda bulunuyor.

HBM ÇİPLERİNE OLAN TAKLEP ARTIYOR

Artan yapay zekâ yatırımlarıyla birlikte veri merkezlerinde kullanılan HBM çiplerine olan talep hızla yükselirken, bu durum hem HBM hem de geleneksel yarı iletken sektöründe arz darboğazlarına neden oluyor. Şirket de artan talebi karşılamak amacıyla üretim kapasitesini genişletmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

SpaceXten sonra tarihin en büyük ikinci halka arzı olacak! İşte o şirket

Samsung ve Micron gibi sektör devlerini geride bırakan SK Hynix, son çeyreklerde üst üste rekor kâr açıklayarak dikkat çekiyor. Bir dönem yüksek borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine gelen ve ABD'li rakibi Micron'a satılması gündeme gelen şirket, bugün ise büyük bir dönüşüme imza atıyor. Kısa süre önce Samsung'u geride bırakarak Güney Kore'nin piyasa değeri en yüksek halka açık şirketi unvanını elde eden SK Hynix, yapay zekâ çiplerindeki liderliğiyle küresel yarı iletken sektörünün en güçlü oyuncularından biri haline geldi.

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