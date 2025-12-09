Coğrafi işaret tescili almasıyla taklitlerinin 10 kat arttığı Anzer balında yıllık 8-10 ton üretim gerçekleşirken piyasada 100 ton civarında sahte ürün satılıyor. Anzer balının fiyatının 20 bin liraya kadar çıktığı ifade edildi.

Kilogram fiyatı 20 bin TL’yi bulan Anzer balının coğrafi işaret tescili aldıktan sonra taklitleri 10 kat arttı.

Yılda 10 ton üretilen Anzer balından piyasada 100 ton satılıyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, yıllık 8-10 ton coğrafi işaret tescilli Anzer balı üretildiğini ancak piyasada 100 ton civarında sahtesinin satıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

KİLOSU 20 BİN LİRAYA SATILIYOR

Kooperatif olarak bir kilosunu 6 bin liraya sattıklarını dile getiren Civelek “Karadeniz bölgesinin balları 2 ile 4 bin lira arasında satılıyor. Yine de biz ucuza satıyoruz. İstanbul’da bazı noktalarda kilosu 15-20 bin liraya kadar satılıyor” dedi.

