Taksilerde 'pos komisyonu' can sıkıyor! Uzmanlar uyarıyor: Yasal faizi ile geri almak mümkün

Taksilerde kredi kartı ile ödeme yapma imkanı yolculara büyük kolaylık sağlıyor ancak yüzde 10'a kadar çıkan 'komisyonlar' can sıkıyor. Uzmanlar ise "Bu komisyon bedelleri hukuka aykırıdır. Fark ödeyen vatandaşlarımız iade için başvurarak yasal faizi ile ödedikleri komisyonları geri alabilirler" diyor.

Son dönemde kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketiciye yansıtan işletmeler gündemi meşgul ediyor. Bu durum taksilerde kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşları da mağdur etmeye başladı. Buna son örnek İstanbul Havalimanı'ndan dönüşte taksi kullanan bir yolcunun başına geldi. Taksi ücreti 780 TL tutan müşteri, kredi kartı ile ödeme yaptığında 857 TL ücret alındığının gördü.

Makbuzda 77 TL de 'hizmet bedeli' olarak komisyon alındığını gören yolcu duruma tepki gösterdi. Taksilerde kredi kartına kesilen çeşitli oranlardaki komisyonlar sosyal medyada da şikayet konusu oldu.

"KOMİSYON BEDELLERİ HUKUKA AYKIRIDIR"

Akşam'ın haberine göre; bazı pos cihazı şirketleri taksilerde kredi kartı ile ödemeyle ilgili komisyon çizelgesi bile yapıyor. Taksilerde yaygın kullanılan bir pos cihazının hizmet bedeli tarifesine göre hizmet bedelleri şöyle:

60 TL'ye kadar 5,95 TL

75 TL'ye kadar 8,95 TL

100 TL'ye kadar 10,95 TL

150 TL'ye kadar 13,95 TL

200 TL'ye kadar 16,95 TL

250 TL'ye kadar 19,95 TL

250 ve üzeri yüzde 8,95 hizmet bedeli alınıyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sadece kıymetli madenler, borsada işlem gören hisse senetleri, yabancı para gibi bedellerde hizmet bedeli alınabilir. Bu komisyon bedelleri hukuka aykırıdır. Fark ödeyen vatandaşlarımız iade için Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurarak yasal faizi ile ödedikleri komisyonları geri alabilirler. Artık bu konuda İnternetten de başvuru yapılabilmektedir. Başvuruda hiçbir ücret alınmamaktadır" diye konuştu.

"APLİKASYON ŞİRKETLERİ ALIYOR"

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde komisyon kesildiğini ancak bunun taksici esnafı ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aksu, "Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Taksilerde bulunan pos cihazlarının bağlı bulunduğu bankalar ve müşterilerin kullandığı 'taksi çağırma' aplikasyonlarının bağlı olduğu şirketler komisyon alıyor. Vatandaşın bu komisyonu ödememek için nakit ödeme yapması gerekiyor" dedi.