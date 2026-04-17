Piyasada vadelerin savaş sonrası tekrar iyileştiğini söyleyen Hakan Karamanlı, "Üç sene önce ortalama vadeler 115-120 güne yakındı. Şimdi geldik 90 günlere. Bu enflasyonla, piyasadaki güven algısıyla oluşan bir sonuç" dedi.

ÖNDER ÇELİK- KOBİ ölçeğinde firmaların nakit akışına destek veren Tam Finans’ın CEO’su Hakan Karamanlı, çek dünyasında son 4 aydır yüzde 40 iyileşme olduğunu belirterek, “Bizim rakamlarımız biraz daha en kötünün geride kaldığını gösteriyor” dedi.

Türkiye’de ‘sektörel ırkçılık’ yapıldığını, finans şirketleri tarafından pek çok sektöre ön yargıyla yaklaşıldığını anlatan Karamanlı, “Her sektörün iyi ya da kötü firması var” diye konuştu.

Ortalama 3 ay vadeli finansman sağladıklarına işaret eden Karamanlı, ortalama vadenin geçen yıl 88 güne kadar indiğini, daha sonra 94 güne çıktığını, savaş sonrası ise tekrar 90 günlere kadar düştüğünü anlattı. Karamanlı, “Üç sene öncesine baktığımızda ortalama vadeler 115-120 günlere yakındı. Şimdi geldik 90 günlere. Bu biraz enflasyonla biraz da piyasadaki güven algısıyla oluşan bir sonuç. Vadenin ben piyasadaki iştahla ve iyileşmeyle çok paralel olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

2,4 MİLYAR $’LIK FİNANSMAN

2025’in kendileri için iyi bir yıl olduğunu anlatan Karamanlı, şu değerlendirmeyi yaptı:

2025 yılını aşağı yukarı 250 bin işlem yaparak 65 bin firmayla 95 milyar lira ciroya ulaşarak tamamladık. Günlük kurdan çevirirsek 2,4 milyar dolar finansman sağladık müşterilerimize. Bir önceki yıla göre yüzde 100 büyüyerek seneyi tamamladık.

2026’da aynı geçen seneki hızımızla ilk çeyreği de tamamlamış olduk. 95 milyarlık ciroyu son 12 aya baktığımızda 111 milyar liraya çıkardık. Müşteri sayımız çeyrek sonu itibarıyla 70 bine ulaştı. Dün baktığımızda 72 bine gelmişti. İlk çeyrek sonucuna baktığımızda aşağı yukarı yüzde 30 çeyreklik büyüme sağladık. Aşağı yukarı 1.150 çalışanı olan bir şirket Tam Finans. Geçen sene 10 tane şube açarak 48 şubeye ulaşmıştık. Dün itibarıyla 50 şube olduk. Bu sene sonuna kadar 59’a kadar devam edecek.



