Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tarım topraklarını sağlıklı hâle getirmek için çalışacaklar! Eti Burçak ve Wwf-Türkiye güçlerini birleştirdi

Tarım topraklarını sağlıklı hâle getirmek için çalışacaklar! Eti Burçak ve Wwf-Türkiye güçlerini birleştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarım topraklarını sağlıklı hâle getirmek için çalışacaklar! Eti Burçak ve Wwf-Türkiye güçlerini birleştirdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eti Burçak ve Wwf-Türkiye tarım topraklarını sağlıklı hâle getirmek için güçlerini birleştirdi.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Türkiye’de tarımın ve buğday üretiminin sürdürülebilirliği ve gelişmesi için 15 yıldır projelere imza atan ETi Burçak ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), tarım topraklarının iyileştirilmesi için harekete geçiyor. Toprakların yüzde 88’inin sağlıksız olduğu tespitinden hareketle 2020 yılında “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini başlatan ETi Burçak & WWF-Türkiye projeyi yeni dönemde “Toprak Gönüllüleri” ile devam ettirecek. İlk aşamada İç Anadolu Bölgesi’nde Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine giderek çiftçileri tarlalarında ziyaret edecek olan “Toprak Gönüllüleri”, çiftçilere toprak koruma yöntemlerini uygulamalı olarak anlatacak.

20 MİLYON DOLAR YATIRIM

ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, bu alanda 15 yılda 20 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirterek “Sağlıklı Toprak Hareketi projesi kapsamında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları yaptık. Çiftçilerin ortak kullanımına sunulmak üzere ekim makinesi hibe ettik. 4 yılda toprak işlemesiz tarım uygulama alanı 40 kat büyüyerek 2.050 dekara ulaştı. Koruyucu tarım uygulamalarıyla çiftçiler yakıttan yüzde 85 ve işçilikten yüzde 70 tasarruf sağladı” dedi. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Ömür Kula ise Türkiye’deki tarım alanlarının yüzde 88’inin sağlıksız olduğunu belirterek, sağlıklı tarım uygulamanın kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Öte yandan Ankara Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Ziraat Fakülteleriyle iş birliğiyle öğrencilere toprak koruma ve iyileştirme yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eylül ayında da Çanakkale Çamtepe’de “Toprak Kampı” gerçekleştirmeye hazırlanan ETi Burçak & WWF-Türkiye, yağış simülatörü gezici aracı ile de Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas’ta tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere uygulamalı olarak anlatacak. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Etiketleri güneş çarptı! Aşırı sıcaklardan dolayı birçok yaz ürünü tarlada yandı, fiyatlar fırladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Etiketleri güneş çarptı! Aşırı sıcaklardan dolayı birçok yaz ürünü tarlada yandı, fiyatlar fırladı - EkonomiBirçok yaz ürünü tarlada yandı, fiyatlar fırladıAsgari ücrete zam için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak formül - EkonomiAsgari ücrete zam için çok konuşulacak formülPiyasalarda dikkat çeken hareketler! Dolar yükseldi, Euro rekor kırdı, borsa düştü! - EkonomiDolar yükseldi, Euro rekor kırdı, borsa düştü!81 ilden tüm memurlar katılacak! Kamu çalışanları 3600 ek gösterge için Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek - EkonomiBolu'dan Ankara'ya yürüyeceklerGram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor - EkonomiUzman isim her hafta yeni bir rekor bekliyorBitcoin ve altın için sinyali verdi! Powell'dan faiz indirimi için kritik açıklama - EkonomiPowell'dan faiz indirimi için kritik açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...