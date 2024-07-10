Tarım topraklarını sağlıklı hâle getirmek için çalışacaklar! Eti Burçak ve Wwf-Türkiye güçlerini birleştirdi

Eti Burçak ve Wwf-Türkiye tarım topraklarını sağlıklı hâle getirmek için güçlerini birleştirdi.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Türkiye’de tarımın ve buğday üretiminin sürdürülebilirliği ve gelişmesi için 15 yıldır projelere imza atan ETi Burçak ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), tarım topraklarının iyileştirilmesi için harekete geçiyor. Toprakların yüzde 88’inin sağlıksız olduğu tespitinden hareketle 2020 yılında “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini başlatan ETi Burçak & WWF-Türkiye projeyi yeni dönemde “Toprak Gönüllüleri” ile devam ettirecek. İlk aşamada İç Anadolu Bölgesi’nde Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine giderek çiftçileri tarlalarında ziyaret edecek olan “Toprak Gönüllüleri”, çiftçilere toprak koruma yöntemlerini uygulamalı olarak anlatacak.

20 MİLYON DOLAR YATIRIM

ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, bu alanda 15 yılda 20 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirterek “Sağlıklı Toprak Hareketi projesi kapsamında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları yaptık. Çiftçilerin ortak kullanımına sunulmak üzere ekim makinesi hibe ettik. 4 yılda toprak işlemesiz tarım uygulama alanı 40 kat büyüyerek 2.050 dekara ulaştı. Koruyucu tarım uygulamalarıyla çiftçiler yakıttan yüzde 85 ve işçilikten yüzde 70 tasarruf sağladı” dedi. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Ömür Kula ise Türkiye’deki tarım alanlarının yüzde 88’inin sağlıksız olduğunu belirterek, sağlıklı tarım uygulamanın kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Öte yandan Ankara Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Ziraat Fakülteleriyle iş birliğiyle öğrencilere toprak koruma ve iyileştirme yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eylül ayında da Çanakkale Çamtepe’de “Toprak Kampı” gerçekleştirmeye hazırlanan ETi Burçak & WWF-Türkiye, yağış simülatörü gezici aracı ile de Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas’ta tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere uygulamalı olarak anlatacak.