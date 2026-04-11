1’e alıp 10’a satan fırsatçılar İstanbul Başsavcılığının takibinde. Tarladan hale bütün fiyat değişimleri incelendi, şüpheliler tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliye muhabirleriyle yaptığı toplantıda fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi. Dönmez, Ticaret Bakanlığının yerinde tespitler yaptığını CİMER ve doğrudan başsavcılığa yapılan ihbarlar bulunduğunu belirterek soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Dönmez, ticari hayatı olumsuz yönde etkilemeden, hukuka uygun şekilde, olağandışı fiyat hareketlerinin suça ilişkin olup olmadığını belirlemek için kırmızı ile beyaz et, sebze meyve sektörlerindeki halleri incelemeye aldıklarını söyledi.

Tarladan markete fiyat soruşturması! Etiket vurgununa başsavcılık el koydu

Dönmez, bu konuda Ticaret ile Tarım Bakanlıkları, Rekabet Kurulu ve Hal Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla koordinasyonlu olarak, teknik ve titiz bir şekilde inceleme yaptıklarını, tarladan hale, halden markete kadar fiyatın nasıl değiştiğini incelediklerini ifade etti. Bu konuda tespit edilen şüphelilerle kurumları yakın zamanda açıklayacaklarını ve çalışmalara ilişkin bilgi vereceklerini söyleyen Dönmez, amaçlarının tedarik zincirini bozmak değil, hukuka uygun çalışan işletmeleri korumak olduğunu dile getirdi.

"HEDEF KİTLESİ ÇOCUKLAR"

Dönmez suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek “Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar” dedi. Dönmez, İtalya’da yakalanan Barış Boyun örgütü liderinin iade sürecinin devam ettiği bilgisini vererek “Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı” diye konuştu.

169 ÜNLÜ POZİTİF ÇIKTI

Başsavcı Dönmez ünlüler uyuşturucu dosyası kapsamında da bugüne kadar 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bunların 219’u hakkında Adli Tıp Kurumunda işlem yapıldığını, 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanıldığını söyledi. Son 2 ayda 400 torbacının tutuklandığını belirten Dönmez “Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. Tespit edilen listeler hazırlanıyor. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler. Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Amacımız ifşa değil. Narkotik operasyonlarımız devam edecek” diye kaydetti.

BELEDİYELERE OPERASYONLAR

Yasa dışı bahis soruşturmalarının sadece futbol dışındaki alanlara da sıçrayabileceğini anlatan Dönmez, bahis sisteminin tamamen çökertecek hazırlıklarının olduğunu söyledi. Dönmez belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında ise “İştiraklere yönelik incelemeler sürüyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa soruşturmalarının sonuna geldik. 2 haftada iddianamesinin yazılması bekleniyor” diye konuştu.

