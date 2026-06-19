Tera Grubu’nun Beykoz’da hayata geçirdiği Tera Orman Beykoz projesi tanıtıldı. Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırımla geliştirilen ve 70 villadan oluşan projede fiyatlar 55 milyon TL’den başlarken, şirket bölgede yeni yatırımlarla villa sayısını 101’e çıkarmayı hedefliyor.

Tera’nın yeni gayrimenkul projesi ‘Tera Orman Beykoz’ tanıtıldı. 30 bin metrekare arsa üzerinde 70 villadan oluşan projede 2+1 teras dubleks, 3+1 bahçe dubleks ve 4+1 müstakil villa tipleri yer alıyor.

Projede villalar 55 milyon TL’den başlıyor. İki yıl sonra teslim edilecek projede metrekare fiyatı ise 220 bin TL. Lansman dönemine özel ödeme planı dahilinde ise yüzde 10 peşinat ile 36 aya varan vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor.

Geçen yıl Tera Grubu’na katıldıklarını anlatan Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık, isim değişikliği için SPK sürecinin sürdüğünü kaydetti. Tera Orman Beykoz kapsamında yaklaşık 1,5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Ramazan Işık, “Tera Orman Beykoz, premium yaşam alanındaki uzun vadeli hedeflerimizin ilk ve önemli adımlarından biridir. Önümüzdeki dönemde de yaşam kalitesini öne taşıyan, mimari değeri yüksek ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Tera olarak gayrimenkul sektöründeki varlığımızı proje sayısıyla değil, ürettiğimiz değerin niteliğiyle tanımlamak istiyoruz” dedi.

Işık, Beykoz’da başka projeler de yapacaklarını, İstanbul ve farklı şehirlerde de proje incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

BEYKOZ’DA 101 VİLLAYA ULAŞILACAK

Tera Grubu Gayrimenkul Direktörü Serkan Karakaş da Tera’nın finans ve yatırım alanındaki deneyimini gayrimenkul geliştirme sektörüne taşıdığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: Beykoz bölgesindeki yatırımlarımızı uzun vadeli bir strateji kapsamında sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde aynı bölgede hayata geçirmeyi planladığımız yeni projelerle birlikte toplamda yaklaşık 101 villalık bir yaşam ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.



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