İstanbul’da trafik ulaşım değil ‘sosyal kriz’ hâline geldi. İBB’nin 2019’dan bu yana süregelen yetersizliği şehri nefes alamaz hâle getirdi. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dev projeleri birer birer hizmete alarak İstanbul’u tamamen kilitlenmekten kurtarıyor.

İstanbul trafiği, artık mesai saatlerine hapsolmuş duruma geldi. Özellikle Levent ve Maslak gibi iş merkezlerinin çevresinde, sabah saatlerinden itibaren araçlarında uyuyan beyaz yakalıların görüntüsü, şehrin ulaşım karnesindeki sıfırın en somut kanıtı oldu.

Her gün trafiğe çıkan ortalama 1.500 yeni araç, şehrin hâlihazırdaki yetersiz yollarına ekstra bir yük bindirirken; toplu taşıma araçları ise vatandaşı binmeye pişman eden bir dolulukla yetersizlik abidesi hâline geldi.

İstanbullular, İBB’nin ulaşım vizyonsuzluğu yüzünden hayatlarını trafiğe göre şekillendirmek zorunda kalıyor. 2019’dan bu yana İstanbul’da âdeta ulaşım yatırımları durdurma operasyonu izleyen İBB yönetimi, şehre maddi külfetin yanında devasa bir sosyal yük de bindirdi. İptal edilen metro projeleri, çürümeye terk edilen şantiyeler metropolü yaşanmaz hâle getirdi.

HİZMETİN ADRESİ İBB DEĞİL BAKANLIK

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB yönetiminin içine düştüğü bu hizmet kısırlığına İstanbul’u kurban etmedi. Yerel yönetimin kaynak yok diyerek kapattığı şantiyelerden, ihtiyaç yok diyerek rafa kaldırdığı tünel projelerine kadar her şey, bakanlığın iradesiyle yeniden hayat buldu. Bugün açılışı yapılacak olan ve Türkiye’nin en uzun metro hattı ünvanına sahip olan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı bu projelerden sadece biri…

Bu hat, sadece Arnavutköy ile Halkalı’yı birleştirmeyecek; aynı zamanda İstanbulluyu, beş yıldır süren ulaşım enkazından kurtarıp konforlu, hızlı ve modern bir geleceğe taşıyacak. Şehir planlamacıları ve ulaşım uzmanları, İBB’nin ulaşım politikasındaki derin boşluğu bakanlığın kapatarak İstanbulluya nefes aldırdığını belirtiyor.

Halkalı- Gayrettepe 57 dakikaya düşecek, 1,5 milyon vatandaşın çilesi bitecek: İstanbul’un ulaşımını bakanlık sırtladı

ULAŞIMI HİZMET DEĞİL SİYASİ MANEVRA ALANI OLARAK GÖRDÜLER

Şehir plancısı Dr. Murat Akıner konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İstanbul gibi bir metropolde 5 yıl, ulaşım planlamasında ‘kayıp yıllar’dır. İBB, eEğer Ulaştırma Bakanlığı, raylı sistem projelerini merkezin gücüyle sırtlanmasaydı, bugün İstanbul trafiği içinden çıkılmaz bir hâle gelirdi.ntegre ulaşım sistemlerini geliştirmek yerine, mevcut altyapıyı bile korumakta zorlandı. Bakanlığın bu hatları, yerel yönetimin vizyonsuzluğunu telafi eden tek dayanak noktasıdır” dedi.

Akıner, toplu taşımadaki krize işaret ederek “Toplu taşıma, bir belediyenin en asli görevidir ancak görüyoruz ki İBB, ulaşımı bir hizmet değil, siyasi bir manevra alanı olarak görüyor. Vatandaşın her gün yaşadığı o ‘tıka basa’ dolu otobüsler, beceriksizliğin fotoğrafıdır” dedi.

Halkalı- Gayrettepe 57 dakikaya düşecek, 1,5 milyon vatandaşın çilesi bitecek: İstanbul’un ulaşımını bakanlık sırtladı

1,5 MİLYON İNSANIN ÇİLESİ SON BULACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’un ulaşım meselesine neşter vurmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu’nun teşrifleriyle hizmete giren 69 km’lik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın son etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesimi, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı olarak tarih yazıyor. Bakan Uraloğlu, bakanlık tarafından İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem uzunluğunun 180 kilometreye ulaştığını vurgulayarak, bu devasa yatırımların şehri kilitlenmekten kurtardığını; özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan 1,5 milyon vatandaşın ulaşım çilesini bitirerek Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikaya, Halkalı-Havalimanı arasını ise 30 dakikaya indirdiğini müjdeledi.

Halkalı- Gayrettepe 57 dakikaya düşecek, 1,5 milyon vatandaşın çilesi bitecek: İstanbul’un ulaşımını bakanlık sırtladı

YERLİ VE MİLLÎ TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Türk mühendisliğinin zaferi olan bu proje, tamamen sürücüsüz, yüksek güvenlikli yapısının yanı sıra yerli sinyalizasyon sistemi ASELSAN ve millî imkânlarla üretilen araçlarla donatılarak yerli teknolojinin gücünü bir defa daha ispatladı. 2043 yılına kadar 935 milyon avroluk ekonomik kazanç sağlayacak olan bu hat, İstanbul’un kuzeyini güneyiyle birleştiren bir “ulaşım ringi” oluştururken, İBB’nin mazeret ürettiği yılların aksine bakanlığın “icraat belediyeciliği” vizyonuyla İstanbul’u nasıl dünya standartlarında raylı sistemlerle donattığını da belgeliyor. Bakan Uraloğlu, yapımı süren diğer projelerle birlikte bakanlığın İstanbul’daki toplam hat uzunluğunun 191 kilometreye çıkacağını belirterek, İstanbul’un geleceğini raylar üzerinde inşa etmeye kararlı olduklarını bir defa daha vurguladı.



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