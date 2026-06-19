Milletvekilleri, suça sürüklenen çocuklara yönelik 12. Yargı Paketi’nden bağımsız kanun çalışması yapıyor. 23 maddelik yasa değişikliği önerisinin yeni yasama döneminde kanun teklifine dönüştürülmesi bekleniyor.

AK Parti, çocuk suçluluğu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlıyor. Meclis’te suça sürüklenen çocuklar sorununu araştırmak amacıyla kurulan araştırma komisyonunun raporunda yer alan 23 maddelik yasa değişikliği önerisinin yeni yasama döneminde kanun teklifine dönüştürülmesi bekleniyor. Meclis'te önceki gün AK Parti milletvekilleri ile Aile, Adalet ve İçişleri bakanlıkları yetkililerinin katıldığı toplantıda öneriler masaya yatırıldı. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı’nın, suça sürüklenen çocuklara yönelik 12’nci Yargı Paketi’nden bağımsız bir yasa çalışması yürüttüğü öğrenildi. Düzenlemenin yeni yasama yılında Meclis gündemine alınarak hızla yasalaştırılması hedefleniyor.

Çocuk suçlarına kanuni düzenleme! AK Parti Meclis Grup Başkanlığı çalışma yürütüyor

ALKOL TEMİNİNE AĞIR YAPTIRIM

Düzenleme kapsamında çocuklara alkol satışına ilişkin yaptırımların ağırlaştırılması öngörülüyor. Mevcut uygulamada aranan bazı şartların kaldırılmasıyla birlikte, çocuklara alkol temini doğrudan suç kapsamına alınacak. Böylece çocukların alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelere erişiminin önlenmesi amaçlanıyor. Hazırlık çalışmaları kapsamında, "sağlık için tehlikeli madde temini" suçunda öngörülen 6 ay ile 2 yıl arasındaki hapis cezasının 2 yıldan 4 yıla çıkarılması da planlanıyor. Öte yandan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’te yapılacak değişiklikle, silah poligonlarına giriş için de 21 yaşını doldurma şartı getirilmesi gündemde bulunuyor.

Çocuk suçlarına kanuni düzenleme! AK Parti Meclis Grup Başkanlığı çalışma yürütüyor

AĞIR SUÇLARDA YAŞ İNDİRİMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Taslak çalışmada, ağır suç işleyen çocuklara uygulanan yaş indiriminin daraltılması da yer alıyor. Kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda hâkimlere yaş indirimi uygulamama yetkisi verilmesi değerlendiriliyor. Ayrıca "suça sürüklenen çocuk" kavramının yerine "adli süreçteki çocuk" ifadesinin kullanılması, çocuğun ağır suç işlemesine neden olan ebeveynlere hapis cezası verilmesi ve 15-18 yaş grubundaki çocuklar için tekerrür hükümlerinin uygulanması öngörülüyor.



Çocuklara yönelik hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında da değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, 15-18 yaş grubunda hapis cezasının ertelenebilmesi için öngörülen 3 yıllık sınırın 2 yıla düşürülmesi gündemde. Ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanması zorunlu hale getirilecek.

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BELEDİYELERE ÇOCUK VE GENÇLİK HİZMETİ ZORUNLULUĞU

Taslakta, bağımlılık riski taşıyan veya ağır sağlık tehdidi altında bulunan çocuklar için acil korunma kararı mekanizması oluşturulması da yer alıyor. Sosyal inceleme raporlarının soruşturma aşamasında zorunlu hale getirilmesi ve dijital mecralarda suçu özendiren içeriklere yönelik yeni suç tanımları getirilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında ayrıca, 2009 sonrası doğanlara ömür boyu tütün satışının yasaklanmasına yönelik çalışma yapılması ve nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin bütçelerinden çocuk ve gençlik hizmetlerine pay ayırmasının zorunlu hale getirilmesi öneriliyor.

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