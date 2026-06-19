Küresel dengelerin hızla değiştiğini vurgulayan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, üretim gücünün Doğu’ya kaydığı yeni dönemde Türkiye’nin üretim, teknoloji ve enerji alanlarında stratejik bir konum elde etmesi gerektiğini söyledi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, küresel ekonomideki kırılganlığa ve jeopolitik risklere dikkat çekerek “Dünya yeni bir denge arayışında ama henüz bu denge kurulmuş değil” dedi.

YİK toplantısında konuşan Ömer Aras, son 25 yılda küresel üretim merkezinin hızla Doğu’ya kaydığını belirterek “Dünyanın üretim merkezi ile askerî merkezi artık aynı yerde değil” tespitinde bulundu.

TÜSİAD YİK Başkanı Aras: Türkiye yeni küresel denklemde kritik ülke

Mevcut küresel tabloyu “daha kırılgan, parçalı ve belirsiz bir dünya” olarak tanımlayan Aras, ABD ile Çin arasındaki rekabetin her alanda daha da sertleştiğine dikkat çekti.

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Türkiye’nin yeni küresel düzende önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Aras, ülkenin NATO’nun dönüşüm sürecinde de önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti. Avrupa Birliği ile ilişkilerin önemine de değinen Aras, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye açısından kritik önemde olduğunu belirterek “Türkiye yeni dönemin üretim, teknoloji ve enerji mimarisinde sağlam bir yer edinmeli” dedi.



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