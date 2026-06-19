Önemli keşif! Aspendos’tan 1.800 senelik mozaikler çıktı
Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos antik şehrinde devam eden kazı çalışmalarında, Roma devri Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak bir keşif yapıldı.
- Yapının milattan sonra 3. asır başlarında havuz olarak inşa edildiği düşünülüyor.
- Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle süslü kompozisyon, suyun, bereketin ve hayatın sembolik anlatımını yansıtıyor.
- Eser, küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve işçilik kalitesiyle dikkat çekiyor.
- Genç Eurymedon tasvirleri, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.
- Arkeolojik keşif, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
MURAT ÖZTEKİN - Aspendos’un Tiyatro Caddesi’nde şehri canlandıran Eurymedon Nehri’ni simgeleyen “Genç Eurymedon” tasvirli bir mozaikli bina ortaya çıkarıldı. Yapının milattan sonra 3. asır başlarında havuz olarak inşa edildiği düşünülüyor.
Olympos'ta keşif! Soylu kadının ihtişamlı mezarı
Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle süslü kompozisyonun, suyun, bereketin ve hayatın sembolik anlatımını yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan genç Eurymedon tasvirleriyle de önemli kabul ediliyor.
Arkeolojik keşfi sosyal medya hesaplarından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.