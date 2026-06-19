Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos antik şehrinde devam eden kazı çalışmalarında, Roma devri Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak bir keşif yapıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Aspendos’un Tiyatro Caddesi’nde şehri canlandıran Eurymedon Nehri’ni simgeleyen “Genç Eurymedon” tasvirli bir mozaikli bina ortaya çıkarıldı. Yapının milattan sonra 3. asır başlarında havuz olarak inşa edildiği düşünülüyor.

Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle süslü kompozisyonun, suyun, bereketin ve hayatın sembolik anlatımını yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan genç Eurymedon tasvirleriyle de önemli kabul ediliyor.

Arkeolojik keşfi sosyal medya hesaplarından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

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