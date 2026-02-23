Tüketici Birliği Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser, “Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ile fırsatçılık yapanları ifşa etmelidir” dedi.

Ramazandan önceki 15 günlük dönemde temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 3,03 olduğuna işaret eden Keser, şunları kaydetti:

Ticaret Bakanlığı tarafından son 45 gün içinde, 48 bin firma ve 5,6 milyon ürün denetlenmiş ve fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 506 milyon TL. idari para cezası uygulanmıştır.

Son dönemlerde enerji, asgari ücret ve benzeri ana maliyet kalemlerinde artış olmamasına karşın fiyatlarını artıran firmaların, ‘maliyet artışı’ bahanesinin geçerli olmadığı, durduk yere fahiş fiyat artışı yapan firmaların özellikle ramazan öncesi fırsatçılık yaptıkları açıktır.

Ticaret Bakanlığı fırsatçılara karşı yürüttüğü mücadeleyi kazanabilmek için durduk yere zam yapan, fiyatı önce artırıp sonra indirim yapan vicdansız ve fırsatçı firmaların isimlerini kamuoyu ile paylaşmalıdır.



Haberle İlgili Daha Fazlası