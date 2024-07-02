Ticareti artıracak hamle! Katar'a 'Türk Köyü' kurulacak

Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği ve ticaretin artırılması için ‘Katar’da bir Türk Köyü kurulacak. Katarlı yetkililer, Türk firmalarının ürünlerini satabilecekleri bir bölge oluşturulabileceğini ve bu alanın ücretsiz tahsis edilebileceğini Ticaret Bakanlığı yetkililerine iletti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - İhracatı artırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin, bir yandan da Körfez ülkeleriyle sıcak teması devam ediyor. Edinilen bilgilere göre; Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, ikili iş birliği ve ticaretin artırılması amacıyla bir görüşme yaptı. Görüşmede, ‘Katar’da bir Türk Köyü kurulması’ konusu gündeme geldi.

Toplantıda, Katarlı yetkililer tarafından Türk yetkililere, Katar’da Türk firmalarının ürünlerini satabilecekleri bir bölge oluşturulabileceği ve bu alanın ücretsiz olarak tahsis edilebileceği bilgisi verildi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığının ihracatçı firmalarla temasa geçmek ve kurulacak Türk Köyü’ne ilişkin bilgi paylaşmak üzere harekete geçtiği öğrenildi.

Konu hakkında bilgi almak isteyen ihracatçı firmaların da Doha Ticaret Müşavirliğinden bilgi alabileceği ifade edildi.

İKİLİ TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR $

2022 yılında Türkiye ve Katar arasında ikili ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artarak 2,2 milyar dolara ulaşmıştı. 2023’te ise Türkiye’nin ihracatı 791 milyon dolar, ithalatı 543 milyon dolar civarında seyretmişti. Böylece geçen yıl ikili ticaret hacmi, yüzde 40 azalarak 1,3 milyar dolara gerilemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Aralık ayında Katar’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar’a gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, ülkemiz ile Katar arasındaki ortaklığımızın güçlendirilmesine olan bağlılığımız ortaya konulmuştur. Katar Emîri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Bu çerçevede, bu yıl ikili ticaretin yükseliş yakalaması bekleniyor.