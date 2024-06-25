TL mevduatında rekor artış! Yastık altından bankaya geçiş hızlanıyor

Döviz kurlarında stabil seyir ve yüksek lira getirisi; TL mevduatlarda tutar olarak son ayların en yüksek artışını beraberinde getirdi. Bayram öncesi haftada KKM hesaplarından 29,6 milyar liralık çıkış yaşandı. TL mevduatlar ise tam 527 milyar lira arttı. Bankacılık kaynakları; yastık altında bekleyen birikimlerin de yüksek getiri elde etmek üzere, TL mevduat hesaplarına kaymaya başladığının görüldüğünü belirtiyor.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hareketli bir işlem günü geride kalırken, “sınırlı yükseliş” trendinde hareket eden dolar, bugün 33 TL’nin üzerini test etti. Ardından gelen satışlarla birlikte kur, akşam saatlerinde 32,95 TL’ye kadar geriledi.

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ALTIN VE BORSA GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinde bugün kâr satışları öne çıkarken, %0,82 değer kaybıyla birlikte endeks 10.679 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Altın fiyatlarında da ABD’den gelen verilerin ve açıklamaların “şahin FED” senaryosunu desteklemesiyle birlikte, yüzde 0,50 değer kaybı yaşandı. Ons altın 2320 dolara kadar geriledi. Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 2460 TL’ye çekildi.

TL’YE HÜCUM ARTARAK SÜRÜYOR

Bugün BDDK tarafından, bayram öncesi haftaya dair mevduat verileri açıklandı. Buna göre 14 Haziran ile biten haftada;

-TL mevduatlarda 527,13 milyar liralık artış gerçekleşti. Böylece TL mevduatların toplam büyüklüğü 10 trilyon TL barajını ilk defa aştı.

-KKM hesaplarında ise aynı haftada 29,6 milyar liralık gerileme yaşandı. Böylece KKM’nin toplam büyüklüğü 2,07 trilyon TL’ye kadar geriledi.

YASTIK ALTINDAN BANKAYA…

Mevduat getirilerinde yaşanan kısmi gerilemeye rağmen, TL hesaplarda son dönemin en hızlı yükselişinin kaydedilmesi dikkatlerden kaçmadı. Bankacılık kaynakları; bayram etkisiyle birlikte hesaplarda artış görüldüğünü ancak yastık altında bekleyen altın ve döviz birikimlerinin de, yüksek getiri elde etmek üzere TL mevduat hesaplarına doğru kaymaya başladığını belirtiyor.

Bankacılar, “Önümüzdeki aylarda TÜFE’de düşüş ve ardından faizlerde de gerileme beklentileri var. Bu sebeple yüksek oranlarından 1 yıl vadeli bağlanan mevduat miktarı artıyor. Böylece birikim sahipleri, muhtemel bir faiz indirimine karşı kendini şimdiden güvenceye alıyor” şeklinde konuşuyor.