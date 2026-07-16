Trendyol ve Getir'in ardından Uber şimdi, yaklaşık 12,5 milyar euroluk anlaşmayla Yemek Sepeti'nin sahibi olan Delivery Hero'yu bünyesine katıyor. Anlaşmayla birlikte Yemek Sepeti de dolaylı olarak Uber çatısına girerken, şirketin faaliyet ağı dört kıtada önemli ölçüde genişleyecek.

Dünyanın en büyük teknoloji tabanlı ulaşım platformlarından biri olan ve mobil uygulaması üzerinden yolcu ile sürücüyü buluşturarak ulaşım, yemek teslimatı ve kurye hizmetleri sunan Uber'den bir satın alma hamlesi daha.

ANLAŞMA SAĞLANDI 12,5 MİLYAR EURO DEĞERİNDE

Almanya merkezli, çevrim içi yemek siparişi ve hızlı teslimat alanında faaliyet gösteren dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Delivery Hero'yu yaklaşık 12,5 milyar euro değerinde bir anlaşmayla satın alacak. ABD'li şirket, Amsterdam Borsası'nda işlem gören internet yatırım şirketi Prosus'un önemli hissedarı olduğu Berlin merkezli Delivery Hero ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Trendyol ve Getir'in ardından sıra Yemek Sepeti'nde! UBER'den 12,5 milyar euroluk dev anlaşma

Delivery Hero, 70'ten fazla ülkede restoran, market ve perakende ürünlerinin teslimat hizmetini dijital platformları üzerinden kullanıcılarla buluşturan en büyük ağlardan biri olarak görülürken, Uber'in bu hamlesinin şirkete önemli katkılar sağlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca Delivery Hero, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi yemek siparişi platformlarından Yemeksepeti'nin de sahibi. Şirket, yaptığı açıklamada Uber ile satın alma konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Yemeksepeti, Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara (güncel kurla 27,7 milyar lira) satın alınmıştı.

Uber Eats, bu anlaşmayla birlikte Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika'daki faaliyet ağını önemli ölçüde genişletecek. Ancak iki şirketin bazı pazarlarda faaliyetlerinin örtüşmesi nedeniyle anlaşmanın rekabet otoritelerinin incelemesine takılması bekleniyor.

Habere göre Uber'in hisse başına yaklaşık 41 euro ödemesi planlanıyor.

Trendyol ve Getir'in ardından sıra Yemek Sepeti'nde! UBER'den 12,5 milyar euroluk dev anlaşma

Delivery Hero, rekabet endişelerini gidermek amacıyla yeniden yapılanma planını hayata geçirecek. Bu kapsamda şirketin, Türkiye'deki iştiraki Yemeksepeti ile Avrupa'daki bazı operasyonlarını bir yatırım şirketine devrederek Uber ile faaliyet alanlarındaki örtüşmeyi azaltmayı hedeflediği belirtildi.

ŞİRKET İLK TEKLİFİ REDEETMİŞTİ

Delivery Hero'nun geleceğine ilişkin aylardır süren spekülasyonların ardından görüşmeler hız kazandı ve iki büyük şirket anlaşmaya vardı. Uber, mayıs ayında şirkete hisse başına 38 euro teklif etmiş, ancak yatırımcılar bu teklifi düşük bularak yeterli görmemişti. Ardından Avrupa'da Delivery Hero'nun bir dizi rakibi satın alma hedefine konuldu. DoorDash geçen yıl İngiltere'deki Deliveroo Plc'yi satın almayı kabul ederken, Prosus ise Just Eat Takeaway.com'u satın aldı.

Trendyol ve Getir'in ardından sıra Yemek Sepeti'nde! UBER'den 12,5 milyar euroluk dev anlaşma

Artan rekabet ve günden güne değişen şirket koşullarıyla birlikte büyük şirketler, aynı alanda rekabet ettikleri şirketleri satın alarak küresel pazardaki yerlerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Uber'in atacağı yeni adımlar da merak konusu.

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