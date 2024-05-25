Trendyol ile BM'nin projesi! 'Yarının Köyleri' İzmir'de 15 bin kişiye dokunacak

Türkiye’deki köyler Trendyol ve BM Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile e-Ticaret ve onun getirdiği fırsatlarla donatılıyor.

ÇAĞLA ÇAĞLAR / İZMİR - 1 Ekim 2022’de başlayan ‘Yarının Köyleri’ projesinin ilk fazı 31 Mart’ta tamamlanmıştı. Proje ile teknolojik imkânların köylere ulaştırılıp istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Adana Sarıçam’da Kürkçüler, Diyarbakır Sur’da Bağıvar ve İzmir Seferihisar’da Ulamış köyleri pilot alanlar olarak belirlenmişti. Projenin ikinci ayağı İzmir’de gerçekleşti. Seferihisar ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Ulamış köyüne açılan dijital merkez ile köy bir dizi dijital araç ve teknolojiyle donatıldı. Ulamış için odaklanılacak ürünler enginar, zeytin, karakılçık buğdayı, keçiboynuzu, keçe-kök boya ve iğne oyası olarak belirlendi. Projenin Bademler, Düzce, Turgut, İhsaniye ve Çamlı gibi çevre köylerin sakinlerine de erişerek 15 bin civarında bir nüfusu etkilemesi öngörülüyor.

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, hedeflerinin sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdikleri tüm pazarlar olduğunu ifade ederek “Kadınlara katma değerli ürünler geliştirme, çiftçilere dijital tarım uygulamaları, çocuklara robotik eğitimleri vererek projemizde pozitif etkimizi büyütüyoruz” dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da “Köyleri gençlerin kaçtığı bir yerden yaşam ve iş için cazip bir seçeneğe dönüştürmeyi umuyoruz” diye konuştu.

İKLİM İSTASYONUYLA VERİM YÜZDE 15 ARTTI

Köye dijital merkezle birlikte hava şartlarını ve toprak nemini izlemek için mandalina bahçesine tarımsal iklim istasyonu kuruldu. İlaçlamada yüzde 40, enerjide yüzde 25 tasarruf sağlandı, verim yüzde 15 artırıldı.