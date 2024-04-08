Bakan Işıkhan 2024 istihdam verilerini açıkladı: İşte en çok işe yerleştirmenin gerçekleştiği meslekler
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre istihdamda yüzde 28 artış gerçekleştiğini söyledi. İstihdamın en çok gerçekleştiği meslekler ise özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ile reyon görevlisi olarak sıralandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının istihdam verilerini paylaştı. Yılın ilk 3 ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini söyleyen Işıkhan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gerçekleştiğini ifade etti.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
2024’ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre %28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik.
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 856 bin 589 vatandaşımız ile bireysel görüşme gerçekleştirdik.
Öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.
Kaynak: Türkiye Gazetesi