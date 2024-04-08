Bakan Işıkhan 2024 istihdam verilerini açıkladı: İşte en çok işe yerleştirmenin gerçekleştiği meslekler

Düzenleyen: Furkan Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre istihdamda yüzde 28 artış gerçekleştiğini söyledi. İstihdamın en çok gerçekleştiği meslekler ise özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ile reyon görevlisi olarak sıralandı.