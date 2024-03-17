Trump seçimi kaybederse olacakları açıkladı: Ekonomik buhran ve kıyım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında başkan seçilmediği takdirde ülkede 'ekonomik kıyım' yaşanacağını savundu. Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü, eski başkanın 'kıyım' ifadesiyle "hükümet politikalarının otomobil sektörü ve çalışanları için ekonomik buhrana neden olacağını" kastettiğini söyledi.

Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık Seçimleri öncesi adaylardan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, başkan seçilmediği takdirde ülkenin 'ekonomik buhrana' gireceğini savundu.

Ohio'da konuşan Trump, Çin'in ABD'de otomobil sektörüne etkisine ilişkin konuştu. Arkadaş olduklarını belirttiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e seslenen Trump, "Şu an Meksika'da inşa ettiğiniz dev otomobil üretme tesislerinde Amerikalıları çalıştırmayacaksınız ve o araçları bize satmayacaksınız. Eğer seçilirsem, sınırdan geçen her araca yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız ve hiçbirini satamayacaksınız" şeklinde konuştu.

"ÜLKEDE KIYIM YAŞANACAK"

Trump, Kasım ayındaki seçimlerde başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini savunarak, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak. O arabaları satmayacaklar. Dev fabrikalar inşa ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenleri insan olarak görmediğini kaydeden Trump, "Eğer bu seçim kazanılmazsa, ülkede bir daha seçim olacağından emin değilim" dedi.

NBC'ye konuşan Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, eski Başkan'ın 'kıyım' ifadesiyle ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının otomobil sektörü ve çalışanları için ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini söyledi.

Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü James Singer ise bu ifadelere ilişkin açıklamasında, Trump'ın daha fazla insana ulaşmaya çalışmaktansa 'siyasi şiddet tehditlerini artırdığını' ifade etti.