Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alacaklarını söylemesi, petrolü tekrar 100 dolar seviyesine taşıdı.

Orta Doğu’da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan’da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda restleşirken, ABD Başkanı Donald Trump ülkeye ait donanmanın söz konusu Boğaz’a girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi.

Tahran’daki Vanak Meydanı’na dev bir afiş asıldı. Afişte, “Hürmüz Boğazı sonsuza dek İran’ın elinde. Trump hiçbir şey yapamadı ve boğazın kalıcı kontrolü İran’da olacak” ifadeleri yer aldı

Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körüklerken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 8’e yakın artışla başladı ve gün içinde 100 dolar seviyesi test edildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Petrol fiyatları ile ilgili kritik uyarı: Enerji piyasası gerçeği henüz yansıtmadı

Brent petrol vadeli piyasada varil başına yaklaşık 104 dolara çıkarken, Avrupa doğalgaz vadeli işlemlerinde ise yaklaşık yüzde 18 yükseliş yaşandı.

Trump'ın Hürmüz resti, petrolü tekrar 100 doların üstüne taşıdı: Küresel piyasalar da abluka altında!

Onyx Capital Group Genel Müdürü Jorge Montepeque, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma planının ‘akıl dışı’ olduğunu belirterek, fiyatların 140-150 dolar bandına yerleşebileceğini savundu.

ALTINA ENFLASYON FRENİ

Savaşın yeniden şiddetlenebileceğine yönelik endişeler, enflasyon risklerinin sürebileceği tahminlerini güçlendirirken, tahvil piyasası ve altın yeni haftaya satıcılı bir seyirle girdi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günkü kapanışına göre 4 baz puan artışla yüzde 4,36 seviyesine çıkarken, altının onsunda yüzde 1’in üzerinde düşüşle 4.644 dolar seviyesi görüldü.

Trump'ın Hürmüz resti, petrolü tekrar 100 doların üstüne taşıdı: Küresel piyasalar da abluka altında!

Gram altın da 6.663 TL’ye geriledi. Abluka etkisiyle Asya, Avrupa ve ABD piyasalarında endeksler haftaya negatif seyirle başladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel “şahin” adımlarına yönelik henüz güçlü bir sinyal oluşmazken, faiz indirimi beklentilerinin bir miktar zayıfladığı görüldü.

