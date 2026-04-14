Trump'ın Hürmüz resti, petrolü tekrar 100 doların üstüne taşıdı: Küresel piyasalar da abluka altında!
Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alacaklarını söylemesi, petrolü tekrar 100 dolar seviyesine taşıdı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi.
- Bu açıklama sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8'e yakın artışla 100 dolar seviyesini test etti ve vadeli piyasada 104 dolara çıktı.
- Avrupa doğalgaz vadeli işlemlerinde yaklaşık yüzde 18 yükseliş yaşandı.
- Onyx Capital Group Genel Müdürü Jorge Montepeque, ABD'nin ablukasını 'akıl dışı' buldu ve fiyatların 140-150 dolar bandına yerleşebileceğini savundu.
- Enflasyon risklerinin sürebileceği tahminleri güçlenirken, tahvil piyasası ve altın yeni haftaya satıcılı başladı; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36'ya, altının onsunda ise 4.644 dolara geriledi.
Orta Doğu’da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.
Pakistan’da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda restleşirken, ABD Başkanı Donald Trump ülkeye ait donanmanın söz konusu Boğaz’a girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi.
Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körüklerken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 8’e yakın artışla başladı ve gün içinde 100 dolar seviyesi test edildi.
Brent petrol vadeli piyasada varil başına yaklaşık 104 dolara çıkarken, Avrupa doğalgaz vadeli işlemlerinde ise yaklaşık yüzde 18 yükseliş yaşandı.
Onyx Capital Group Genel Müdürü Jorge Montepeque, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma planının ‘akıl dışı’ olduğunu belirterek, fiyatların 140-150 dolar bandına yerleşebileceğini savundu.
ALTINA ENFLASYON FRENİ
Savaşın yeniden şiddetlenebileceğine yönelik endişeler, enflasyon risklerinin sürebileceği tahminlerini güçlendirirken, tahvil piyasası ve altın yeni haftaya satıcılı bir seyirle girdi.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günkü kapanışına göre 4 baz puan artışla yüzde 4,36 seviyesine çıkarken, altının onsunda yüzde 1’in üzerinde düşüşle 4.644 dolar seviyesi görüldü.
Gram altın da 6.663 TL’ye geriledi. Abluka etkisiyle Asya, Avrupa ve ABD piyasalarında endeksler haftaya negatif seyirle başladı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel “şahin” adımlarına yönelik henüz güçlü bir sinyal oluşmazken, faiz indirimi beklentilerinin bir miktar zayıfladığı görüldü.