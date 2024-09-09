Trump’ın seçim şapkası Adıyaman’dan! 100 bin adet gönderildi, 1 haftada üretildi

Türkiye’deki seçimlerde siyasi partilerin şapka, bayrak, flama gibi siparişlerini karşılayan promosyon sektörü gözünü kasımdaki ABD seçimlerine çevirdi. PROMOTÜRK Başkanı Mehmet Yücetürk, “Başkan adayı Trump için 100 bin şapka gönderdik” dedi. Adıyaman’da üretim yaptıklarını anlatan Yücetürk, ‘Made in Türkiye’ imzasını taşıyan şapkaların 2,5 dolardan ihraç edildiğini kaydetti.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Özellikle seçim dönemleri ile yılbaşı öncesi hareketlilik yaşayan Türk promosyon ürünleri sektörü kasımda yapılacak ABD seçimleri nedeniyle de hareketli bir dönem yaşıyor. Sektörde bu ayın 18’inde başlayacak fuar organizasyonuyla hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

Yaklaşık 500 milyarlık hacme sahip Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK), yurt içi ve yurt dışında kamu kurumları ile STK’lar için 1.000’e yaklaşan üye ve direkt-dolaylı yaklaşık 500 bin çalışanıyla hizmet veriyor. Türk şirketlerinin promosyona yılda 1 milyar dolar bütçe ayırdığını anlatan PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, sektörün krizlerden etkilenmediğini, küçük firmalarda promosyon adedi düşerken büyük firmalarda arttığını söyledi. Promosyonla ilgili 50 bin işletmenin olduğunu kaydeden Yücetürk, “Fiyatlar enflasyonun üzerinde artmadı. 100 TL’ye sattığımız ürünü 120-130 TL’ye satıyoruz. Bu enflasyonun düştüğünü gösteriyor. Ama dolar bazında pahalılaştık” dedi.

TRUMP’A 2,5 DOLARA ÜRETİM

Türkiye’de bu yıl yapılan yerel seçimlerde siyasi partilerin adet olarak milyonları bulan şapka, bayrak, flama, kalem, anahtarlık, kupa gibi ürünlerinin PROMOTÜRK üyesi firmaların hazırladığını belirten Yücetürk, “Şimdi de yurt dışında binlerce kilometre ötedeki ülkeler için bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Amerika’daki seçim yaklaştıkça bu kıtadan talepler de artıyor. PROMOTÜRK’e üye firmalarımız Amerika’ya bayrak, flama, kalem, kupa, anahtarlık gibi promosyon ürünleri ihraç ederken Zirve Şapka olarak biz de Trump’ın seçim kampanyalarını yürüten ajansın talebi üzerine Başkan adayı Trump’a 100 bin adet şapka gönderdik. Trump’un kendini destekleyen taraftarlarına dağıttığı ve başına taktığı şapka ‘Made in Türkiye’ imzasını taşıyor. Biz Trump’ın 100 bin adet şapkasını 1 haftada ürettik. 1 ay dolmadan da teslimini gerçekleştirdik” diye konuştu. Adıyaman’da 600 çalışan ile yılda 12 milyon şapka ürettiklerini anlatan Yücetürk, şapkaların toptan maliyetinin 30 TL ile 500 TL arasında değiştiğini, Trump için üretilen şapkaların adedinin 2,5 dolar olduğunu ifade etti.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

PROMOTÜRK olarak 5 kıtaya ihracat yaptıklarını kaydeden Yücetürk, yıllık ihracat hacminin 3 milyar dolar olduğunu ifade etti ve ekledi: Yabancı ülkelerdeki kamu kurumlarının, STK ve profesyonel satın almacıların bizi tercih etmelerindeki en önemli etken; kaliteli malzeme, tedarik kapasitemizle birlikte erken teslim ve diğer ülkelerle rekabet edebiliyor olmamız. 1.000’e yaklaşan üyemizle ve PROMOTÜRK olarak ihracata büyük önem veriyoruz. Yakın zamanda promosyon ve hediyelik eşyada ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

PROMOSYON FUARINDA 1 MİLYAR $'LIK İŞ BAĞLANACAK

Orta Doğu ve Balkanların en büyük kurumsal tanıtım ürünleri fuarlarından olan ve bu yıl 36’ncısını düzenleyecekleri Promosyon Show Fuarının 18-21 Eylül arasında İstanbul Fuar Merkezinde yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacağını kaydeden Mehmet Yücetürk, fuarın etkisiyle 500 milyon dolarlık ihracat hacmi, toplam 1 milyar doların üzerinde de ticaret hacmi beklendiğini söyledi. Geçen yılki fuarda 120 firma 200 marka yer alırken, bu yıl 200 firmanın 450 marka ile yer alacağını belirten Yücetürk, şöyle konuştu:

36. Promosyon Show Fuarıyla alternatif pazar arayışına giren Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki 100’e yakın ülkenin kurumsal satın almacısını bu fuar için yerini şimdiden ayırttı. Yine Türk Cumhuriyetlerinden de Kamu Kurumları nezdinde stantlı katılım olacak. 300’e yakın katılımcı firmanın stant açacağı fuarda; deri-tekstil, dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, toprak ve cam ürünleri, baskılı materyaller, elektronik ürünler, makine ekipmanları, oyuncaklar, şarj aletleri gibi binlerce promosyon ve hediyelik eşya ürünü sergilenecek.